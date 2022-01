Interessante Lektüre, schöne Fotos, vor allem aber ganz viele Informationen über das, was im letzten Jahr so alles in Geinsheim passiert ist und natürlich unzählige Kontaktadressen der Geinsheimer Verantwortlichen, Vereine und Gruppierungen: All das findet sich im neuen Jahresrückblick „Dehäm in Goise“.

Zum dritten Mal hat Bianca Fath es sich nicht nehmen lassen, übers Jahr alles Interessante und Wissenswerte über ihren Wohnort zusammenzutragen um dann zum Jahresende den Jahresrückblick 2021 herauszugeben. Und eines wird deutlich: Auch während der Pandemie stand das Dorfleben nicht still.

88 Seiten hat das Werk dieses Mal. Faths Jahreschronik schildert die zahlreichen Aktivitäten, die im Ort trotz andauernder Corona-Bedingungen stattfanden. Abgebildet sind sie in Wort wie auch mit Bildern. Außer den allseits bekannten Ereignissen findet aber sicher jeder Leser darin auch Sachen, die ihm neu sein dürften. Ob das der Besuch eines Storchs in der Kirche ist, das erste „White Dinner in Goise“ oder die Vorstellung der Geinsheimer Orchideenwiese, unterhaltsam und informativ sind die enthaltenen Beiträge wohl nicht nur für alteingesessene Geinsheimer. „Besonders wichtig war mir auch, dass ich ein Porträt unseres Dorfhistorikers Norbert Kästel aufnehmen konnte, wozu er mir mit seinen beiden neu erschienenen Schriften die ideale Vorlage geliefert hat“, erzählt Fath schmunzelnd.

Auflage: 300 Exemplare

Außer den Ereignissen spielt in ihrer Chronik natürlich auch die Statistik eine gewisse Rolle. So werden Jubilare, Brautpaare, Nachwuchs und Verstorbene aufgeführt – allerdings nur insoweit, als die Herausgeberin darüber informiert wurde. „Wegen des Datenschutzes bin ich halt darauf angewiesen, dass mich die Familien über ihre Jubiläumsdaten selbst informieren, sonst kann ich es nicht mit aufnehmen“, erläutert die Geinsheimerin. Auch die Informationen, wie die Weindorfbewohner in den beiden Wahlen des vergangenen Jahres ihre Stimmen verteilt haben, finden Platz auf einer Doppelseite.

300 Exemplare mit je 88 Seiten wurden gedruckt und warten nun auf Abholer. Trotz gestiegener Druckkosten sind sie auch in diesem Jahr für jeweils acht Euro zu haben bei der Bäckerei Seithel, beim Gemüsebau Kästel, im Weingut Nett, bei der Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann und natürlich bei der Herausgeberin Bianca Fath selbst.