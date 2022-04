Es gab einen Knall, dann war der Strom weg – und der Keller verraucht: So haben Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Winzinger Straße am Dienstagabend der Feuerwehr beschrieben, was sich im Keller des Gebäudes zugetragen hat, bevor sie einen Notruf absetzten. Wie das Medienteam der Neustadter Feuerwehr weitere informierte, wurde neben einer starken Rauchentwicklung aber kein Feuer entdeckt. Glück im Unglück sei gewesen, dass der Kellerbereich einen eigenen Eingang gehabt hätte, sodass kein Qualm ins Treppenhaus und die Wohnungen habe gelangen können. Beim Eintreffen der Wehr hätten bereits alle Bewohner das Haus verlassen und sich im Hof versammelt. Mittels eines Hochleistungslüfter sei der Qualm bekämpft worden. Wie sich danach herausgestellt habe, war ein durchgeschmortes Stromkabel Auslöser, das von der Straße in den Hausanschlusskasten führte. Während des Einsatzes war der Abschnitt zwischen Siegfried- und Richard-Wagner-Straße komplett gesperrt.