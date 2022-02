Ein defektes Autorücklicht ist am Freitag gegen 23 Uhr einem jungen Mann aus Haßloch zum Verhängnis geworden. Laut Polizei wurde er deshalb von einer Streife in der Speyerdorfer Straße angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten aber auch drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein folgender Test fiel positiv aus, der 18-Jährige hatte demnach Cannabis konsumiert. Darauf hin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Bekannten übergeben. Nun muss sich der Haßlocher in einem Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.