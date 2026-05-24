„Mehr Komfort und Transparenz“ sollte ein neuer digitaler Stromzähler Kurt Hofherr aus Kirrweiler bringen. Doch der Zählerwechsel brachte ihm vor allem eins: viel Ärger.

Eigentlich fing die Sache mit einer positiven Nachricht an: Im November 2024 erhielt der Kirrweilerer Kurt Hofherr Post von den Pfalzwerken: Sein Stromzähler solle demnächst durch ein „intelligentes Messsystem“ ersetzt werden, hieß es in dem Schreiben seines Stromlieferanten. Das Unternehmen versprach dadurch „mehr Komfort und mehr Transparenz“.

Heute, eineinhalb Jahre später, ist Hofherr einfach nur frustriert. Da war zunächst einmal der Austausch des Stromzählers, der, so Hofherr, zu einer Katastrophe hätte führen können. Sein alter Zähler sei am 29. April vergangenen Jahres ausgebaut und durch einen elektronischen ersetzt worden, erzählt er. Kurz darauf habe er einen Geruch wahrgenommen, der ihn beunruhigte. „Im Zählerraum roch es nach verschmortem Plastik“, erinnert er sich. Er wartete noch ein wenig ab, doch der Geruch wurde stärker – „stärker als man es von neuen Kunststoffteilen erwarten kann“. Am 18. Mai dann wurde ihm die Sache unheimlich, Hofherr versuchte, den Notdienst der Pfalzwerke zu erreichen. Vergeblich. Zu seinem Glück erreichte er einen Elektriker aus Neustadt, der auch sofort kam, um sich die Sache anzusehen. Der Zähler sei zu diesem Zeitpunkt im unteren Bereich bereits verschmort gewesen, sagt Hofherr. Nach Absprache mit den Pfalzwerken baute der Elektriker den Zähler aus und stellte die Stromverbindung wieder her, um weitere Schäden, etwa an der Heizung, zu vermeiden.

„Verbrauch einfach geschätzt?“

Welche Gefahr von dem defekten Zähler ausgegangen ist, sei schwer zusagen, so der Elektriker. Ein Brand sei nicht auszuschließen gewesen. „Man weiß es nicht.“ Er wäre jedenfalls nicht guten Gewissens wieder gegangen, ohne den Schaden behoben zu haben, erklärt der Fachmann.

Etwa eine Woche später, so erzählt Hofherr weiter, seien die gleichen Monteure, die beim Einbau des ersten Zählers vor Ort waren, mit einem neuen Gerät gekommen. Ende gut, alles gut? Keineswegs. Im August erhielt Hofherr eine Aufforderung zur Selbstablesung des Stromzählers mit der Nummer 97687 – das war jener Stromzähler, der im April ausgebaut worden war. Hofherr teilte das den Pfalzwerken mit und wies auf den verpfuschten Zählerwechsel hin. Doch die Sache lief weiter schief. Im September erhielt der Kirrweilerer eine Jahresabrechnung über den Stromkonsum von August 2024 bis August 2025 – wobei die Pfalzwerke sich wieder bezogen auf den Zähler mit der Nummer 97687, der seit April ausgebaut war. „Haben Sie den Verbrauch einfach geschätzt?“, wollte Hofherr daraufhin im Dezember in einem Brief an den Pfalzwerke-Vorstand wissen.

Zu diesem Brief habe er sich entschlossen, nachdem es ihm trotz unzähliger Anrufe nicht gelungen sei, mit einem „entscheidungsbefugten Mitarbeiter“ der Pfalzwerke die Probleme zu klären. Er habe lediglich erfahren, dass die Pfalzwerke von dem Subunternehmen, das sie mit dem Zählerwechsel beauftragt hatten, offenbar noch nicht über den Ausbau des alten Zählers informiert worden waren. Von daher war auch Hofherrs aktueller Zähler dort offenbar nicht registriert. In dem Brief an den Pfalzwerke-Vorstand heißt es abschließend: „Wir bitten um eine zeitnahe Bearbeitung der Angelegenheit. Man soll uns nicht nachsagen, wir hätten vor einer juristischen Bearbeitung der Angelegenheit nicht versucht, das Problem sachlich zu klären.“

Der Brief datiert, wie gesagt, vom Dezember 2025. Antwort erhielt Hofherr im März dieses Jahres. Ein großes Entschuldigen-Sie-wir-bedauern-Schreiben. „Das Schmorereignis, die unvollständigen Prozessmeldungen sowie die wiederholten Unstimmigkeiten in der Kommunikation entsprechen in keiner Weise unseren eigenen Qualitätsansprüchen“, heißt es darin. Und weiter: „Wir versichern Ihnen, dass wir den Vorgang jetzt priorisiert behandeln, damit die Angelegenheit endgültig und transparent geklärt wird.“

Dieser Brief liegt laut Hofherr nun seit fast drei Monaten bei ihm auf dem Schreibtisch. Getan habe sich jedoch noch nichts. Noch immer habe er keine Stromabrechnung. Die Pfalzwerke wollen zu dem gesamten Vorgang keine Stellung nehmen. Kundenanliegen, die über Medienanfragen an das Unternehmen herangetragen werden, würden nicht beantwortet, heißt es in der Antwort auf eine RHEINPFALZ-Anfrage. Für eine „faire und vollständige Bearbeitung“ müssten Anliegen über die offiziellen Kundenservice-Kanäle eingereicht werden. Zum Falle Hofherr lassen sich die Pfalzwerke nur einen Satz entlocken: Der Fall sei bekannt und befinde sich aktuell in „finaler Bearbeitung“.