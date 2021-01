Ein defekter Ofen hat am Freitagmorgen in der Ludwigstraße in Haßloch einen Wohnhausbrand ausgelöst. Menschen wurden nicht verletzt: Die Bewohnerin hatte das Einfamilienhaus rechtzeitig verlassen können, das weiterhin bewohnbar ist. Als die ersten Feuerwehrkräfte gegen 8.30 Uhr eintrafen, hatte sich bereits starker Rauch entwickelt, der sich auf Teile des Gebäudes ausgebreitet hatte. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz machten im Erdgeschoss einen Feststoffbrennofen ausfindig, der nach einem technischen Defekt brannte. Der Ofen wurde demontiert, ins Freie gebracht und dort mit einem C-Rohr abgelöscht. Gleichzeitig wurde das Wohnhaus mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit. Der Aufstellbereich des Ofens sowie der gesamte Kamin wurden mit Messgerät und Wärmebildkamera auf eine mögliche Brandausbreitung hin kontrolliert. Auch die Drehleiter kam dabei zum Einsatz. Die Feuerwehr zog den zuständigen Schornsteinfeger hinzu, der den Ofenanschluss vorübergehend außer Betrieb nahm und nun die Anlage komplett überprüft. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften etwa anderthalb Stunden lang im Einsatz. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.