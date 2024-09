Ein technischer Defekt an einer Spülmaschine hat am Montagabend gegen 20 Uhr einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in Haßloch ausgelöst. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren Wohnungen des Hauses verhindern. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten wurde das gesamte Wohnhaus geräumt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurückkehren.