Die Kühlzellen in der Leichenhalle des Esthaler Friedhofs sind seit einiger Zeit kaputt. Die Mitglieder des Gemeinderats beschlossen in einer Sitzung am Mittwoch dennoch, dass keine neuen Kühlzellen angeschafft werden.

Die kaputten Kühlzellen seien schon sehr alt, so die erste Beigeordnete Gabriele Kaiser ( CDU). „Irgendwann hat es gerochen“, antwortete sie auf die Frage von Rudi Steinmüller ( FWG), seit wann diese kaputt seien.

Nach Angaben von Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) werde nur noch selten eine Kühlzelle benötigt, denn die Anzahl der Erdbestattungen sei nur noch gering. Zudem hätten die Bestatter, die in Esthal tätig sind, mit einer Ausnahme inzwischen eigene Kühlmöglichkeiten für Leichen. Eine Kühlzelle kostet nach Angaben von Kuhn etwa 11.000 Euro. Der Bürgermeister betonte, dass die Gemeinde nicht verpflichtet sei, welche vorzuhalten.

Da die Kühlzellen offenbar bislang nicht vermisst worden seien, bestehe wohl kein Bedarf und die Gemeinde müsse keine neue anschaffen, erklärte FWG-Fraktionssprecher Jürgen Kern. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Torsten Buschlinger regte an zu prüfen, ob bei Bedarf Kühlzellen in Nachbargemeinden genutzt werden können.