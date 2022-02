Ein Defekt an einer Zentralheizungsanlage hat am Dienstagabend einen Brand in einem Haus in Esthal verursacht. Gegen 20.30 Uhr wurden die Feuerwehren Esthal und Frankeneck in die Straße Am Gleisberg gerufen. Das Feuer hatte sich von der Heizungsanlage in den angeschlossenen Kamin ausgebreitet. Helfende Nachbarn konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand eindämmen, indem sie die Ölzufuhr abstellten. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz löschte ein Trupp das Feuer und kontrollierte anschließend den Heizraum und den Kamin mit einer Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester. Die Heizungsanlage wurde außer Betrieb genommen und der Schornsteinfeger verständigt. Wegen der starken Rauchausbreitung wurde das Gebäude belüftet und mit einem Mehrgasmessgerät freigemessen. Die Bewohnerin, die Rauchgase eingeatmet hatte, wurde dem Rettungsdienst übergeben.