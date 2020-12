Die Geinsheimer Feuerwehr ist am zweiten Weihnachtstag wegen einer überschwemmten Straße ausgerückt. Ein Mann hatte am Samstag gegen 16.30 Uhr gemeldet, dass sich Wasser aus den Kanaldeckeln auf dem Parkplatz des benachbarten Supermarkts herausdrücke und auf sein Grundstück fließe. Die Wehrleute öffneten den Kanaldeckel und saugten das Wasser ab, ebenso das vom angrenzenden Grundstück. Über ein Schlüsseldepot gelangten sie dann in den Supermarkt, um die Ursache der Überschwemmung zu finden. In einem Teil des Markts liefen die Wasserdüsen. Die Hebeanlage, die Abwasser in den öffentlichen Kanal befördert, reagierte jedoch nicht, weshalb sich das Wasser im Markt verteilte.

Nachdem die Feuerwehr den Kanallauf auf dem Parkplatz abgepumpt hatte, lief es wieder ab. Bis die Hebeanlage repariert ist, stellten die Stadtwerke das Wasser im Markt ab. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die mitalarmierten Wehrleute aus Duttweiler wurden nicht gebraucht.