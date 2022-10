Ein Leichtverletzter und ein unbrauchbares Mofa waren die Folgen eines Unfalls am Montag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Landauer Straße/Dr.-Siebenpfeiffer-Straße. Laut Polizeibericht war ein 57-jähriger Mofa-Fahrer auf der Landauer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein 86-Jähriger, der in seinem Auto auf der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Richtung Autobahn fuhr, übersah den Zweiradfahrer, als er die Kreuzung überquerte. Die dortige Ampel war zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines defekten Stromkabels außer Betrieb. Beim Zusammenstoß kam der Mofafahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Am Mofa entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der verständigte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt, da der Verletzte nicht behandelt werden musste. Die Feuerwehr fing auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1200 Euro.