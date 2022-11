Die Neustadter Feuerwehr hatte am späten Montagabend einen Einsatz im Harthäuserweg. Wie Bernd Kaiser vom Medienteam auf Anfrage mitteilte, ging gegen 22 Uhr ein Alarm wegen eines piepsenden Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Piepsen aus dem Heizungsraum im Keller kam. Die Feuerwehr öffnete die Tür und konnte so erkennen, dass der Warnton nicht von einem Rauchmelder kam, sondern eine Störung an der Heizungsanlage vorlag und diese daher einen Piepswarnton abgab. Für die Wehr war der Einsatz damit nach knapp einer Stunde beendet, und der Hausmeister musste sich um alles Weitere rund um die Heizungsanlage kümmern.