Sollen in Neubaugebieten nur noch Mehrfamilienhäuser erlaubt werden? Über diese und andere Fragen stritten Jugendliche aus neun Schulen beim Regionalwettbewerb Jugend debattiert.

Debattiert wird am Dienstag am Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) in zwei Gruppen: achte bis zehnte Klasse sowie Oberstufe. Die Grundregeln des Debattierens haben die Jugendlichen im Deutsch- oder Sozialkundeunterricht