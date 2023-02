Die DCU-Bundesligakegler der TSG Haßloch haben Schlusslicht VfB Eintracht Fraureuth mit 5631:5508 besiegt. Der Erfolg über die Sachsen war jedoch lange nicht gesichert.

Ein Selbstläufer war die Begegnung allerdings nicht, denn Fraureuth begann furios. Bei Haßloch stotterte zunächst der Motor. Der Versuch, Mannschaftskapitän Karl-Heinz Nied wieder einzusetzen, misslang. Er musste bereits nach acht Wurf (Verletzung nicht auskuriert) die Bahn verlassen und wurde durch Peter Wingerter ersetzt. Zusammen erzielten sie noch 884 Kegel. Mit im Startduo war Gerhard Bernatz, der nach verhaltenem Beginn mit 535 Kegel eine grandiose zweite Hälfte hinlegte und mit 989 Kegel noch an der 1000er-Grenze anklopfte. Gerade mal 21 Kegel betrug der Vorsprung für Haßloch nach diesem Start.

Ralf Litzel (890) und Hans-Jürgen Armbrust (891) hielten im weiteren Verlauf der Partie die Gegner in Schach und bauten den Vorsprung auf 32 Kegel aus. Dass Haßloch dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte, verdeutlichte das Schlussduo Marcus Diecker (1032) und Marcel Scheuer (945) bereits auf der ersten Bahn. Diecker erzielte mit einer 290er-Bahn ein herausragendes Ergebnis, mit 248 Kegel ergänzte sein Partner optimal. Plus 64 und insgesamt 96 Kegel waren zu diesem Zeitpunkt auf der Habenseite zu verzeichnen. Das war bereits die Entscheidung in dieser Begegnung. TSG-Sportwart Hans-Jürgen Armbrust zeigte sich entsprechend zufrieden: „Ich bin froh, dass der letzte Spieltag nur ein Ausrutscher war, wie er eben in jeder Sportart vorkommen kann. Jetzt gilt es, die letzten drei Spieltage diese Leistung zu konservieren. Vielleicht gelingt uns dann noch eine Überraschung.“

So spielten sie

Gemischte 6er-Liga beim DKBC (120 Wurf): TSG Haßloch - AN Dellfeld 3218:3025 (6:2); Stefan Scheurer (514), Sara Steidel (583), Nicole Frisch (512), Renate Armbrust (491), Marcel Scheurer (566), Eddy Philipp (552).