Überschaubar war die Zahl der Interessenten, die sich beim zweiten „Day for Rescue“ der Neustadter Gruppe der Flüchtlingshilfsorganisation Seebrücke am Samstag entlang des Grünzugs Wallgasse über die Arbeit von Seebrücke und anderer Hilfsorganisationen informierten.

Auf einer kleinen Bühne neben dem Café Winzig wurde Musik, etwa von dem Duo Ute und Heri Wehner und dem Saz-Spieler Jan Sherif, geboten. Geflüchtete berichteten, wie sie nach Neustadt gekommen sind, und der Bad Dürkheimer Arzt Rainer Blendin erzählte von seinen Einsätzen auf einem Schiff der privaten Hilfsorganisation Sea-Eye im Mittelmeer. Auch forderte Matthias Lambrich, einer der Akteure der Seenotbrücke, erneut, dass sich Neustadt zum sogenannten Sicheren Hafen für Flüchtlinge erklären soll.

Trotzdem viele Unterschriften

Es sei ungünstig, dass die Stände so weit auseinander stehen, war von den Organisationen zu hören. Aufmerksamkeit bekam die Gruppe „Mbe Gambia makoita – Wir helfen Gambia“ immer dann, wenn eine Trommelgruppe, loslegte. „Es kommen zwar wenig Leute vorbei, aber in Relation dazu, haben wir viele Unterschriften bekommen“, hieß es am Stand von Amnesty International, wo eine Petition zur Beendigung des Krieges in der Ukraine auslag. Die Gruppe Pro Asyl hatte Informationsplakate an einer Wäscheleine zwischen Bäumen befestigt. Der Arbeitskreis Humanitäre Hilfe für Asylbewerber stellte seine Arbeit und die Erfahrungen von Geflüchteten vor.

Ziemlich abgehängt fühlten sich die Gruppen, die ihre Stände im Hof der Ostschule aufgebaut hatten. „Wir hatten auf mehr Besucher gehofft“, sagte Corinna Seiler, eine der acht Aktiven der Neustadter Seebrücke. Eine Spendenaktion für die Seenotrettung im Mittelmeer brachte einen Erlös von rund 1200 Euro.