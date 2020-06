Die Baustelle in der Talstraße ist wichtig, fordert aber von den Autofahrern viel Geduld. Seit Wochen regelt eine Ampel den einspurigen Verkehr. Und auch wenn die Dauer der Grünphase in beide Richtungen sehr großzügig bemessen ist, heißt es manchmal minutenlang warten.

Was aber, wenn es gar nicht mehr Grün wird und trotzdem der Gegenverkehr nicht vorbeirollt? Das sei keineswegs eine Fehlschaltung, sondern Absicht, erläutert nun die Stadtverwaltung. Seit kurzem weist darauf auch ein Schild am jeweiligen Anfang der Baustelle hin.

Eingriff aus der Ferne

Genau gesagt, hat die Freiwillige Feuerwehr ihre Hand im Spiel, wenn Dauerrot herrscht. Von der Leitstelle aus kann sie ins Geschehen eingreifen, wenn ein Rettungsfahrzeug schnell durchkommen muss. Das meldet der Fahrer ein paar Minuten vorher über Funk an, dann greift die Feuerwehr von fern in das Programm der Ampel ein. Ist das Rettungsfahrzeug auf seiner Fahrt nach Neustadt oder in die Region durch die Baustelle durch, wird wieder auf Normalbetrieb gestellt.

Bisher hat sich das System laut Stadt bewährt. Weshalb es auch für künftige Baustellen in der Stadt denkbar ist – und von denen wird es ja noch einige geben.