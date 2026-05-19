Staus wegen Bauarbeiten sind derzeit Alltag auf der A65 zwischen Neustadt und Deidesheim. Vier Unfälle hat es schon gegeben, die Autobahn GmbH sieht aber keine Alternative.

Zum jüngsten Unfall am Dienstag teilte die Polizei mit, dass ein 65 Jahre alter Autofahrer den Stau in der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Nord nicht erkannte und ungebremst auffuhr. Durch den Aufprall wurde der vordere Wagen auf ein weiteres Auto geschoben, sodass drei Autos beschädigt wurden. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden lag laut Polizei bei etwa 30.000 Euro.

Auf dem Autobahnabschnitt wird nach Angaben der zuständigen Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes die Fahrbahndecke in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Die Arbeiten sollen bis zum Jahresende, also etwa achteinhalb Monate, dauern. In den sozialen Medien und in Gesprächen taucht immer wieder die Frage auf, warum die Erneuerung von nur viereinhalb Kilometern Fahrbahndecke so lange dauert. Bei Erneuerung von Straßen ist der Austausch der verschiedenen Schichten des Unterbaus der Teil der Arbeiten, der am längsten dauert. Das ist jedoch an dem Autobahnabschnitt nicht vorgesehen.

Hinweisschilder sind nicht zugeklebt

Nicht die Arbeiten an der Fahrbahn seien Ursache für die Bauzeit, sondern die gleichzeitige Sanierung der Autobahnbrücke über die Bundesstraße 38 an der Anschlussstelle Neustadt-Nord sei „maßgebend für die Bauzeit“, teilt Petra Hentschel, Pressesprecherin der Autobahn GmbH des Bundes, auf Anfrage mit. An der Brücke seien Verschleißteile schadhaft, die ausgetauscht werden müssten. Auch seien Betonsanierungen an Widerlagern, Brückenpfeilern und Überbauten erforderlich.

Mit diesen Arbeiten wurde am 8. Mai begonnen, sie würden bis Mitte oder Ende November dauern. Während dieser Zeit müssten nacheinander die vier Auf- und Abfahrten Neustadt-Nord gesperrt werden. Bis Ende Mai ist die Auffahrt Neustadt-Nord in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Am Autobahnzubringer wird darauf nicht hingewiesen und die Hinweisschilder zur A65, Richtung Ludwigshafen, sind nicht zugeklebt oder anderweitig markiert. Autofahrer, die nichts von der Sperrung wissen, haben am Ende des Zubringers keine andere Wahl, als auf die A65, Richtung Karlsruhe, zu fahren, an der Autobahnabfahrt Neustadt-Süd abzufahren und auf die Autobahnzufahrt Neustadt-Süd in Richtung Ludwigshafen zu fahren. Was dazu führt, dass auf der Autobahnabfahrt Neustadt-Süd fast ständig Staus, oft bis auf die Autobahn, sind, weil es meistens dauert, bis man von der Autobahnabfahrt links auf die stark befahrene B39 abbiegen kann.

Standstreifen-Freigabe nicht möglich

Nach Angaben der Sprecherin der Autobahn GmbH wird von Ende Mai bis Mitte Juni die Autobahnabfahrt Neustadt-Nord aus Richtung Ludwigshafen kommend gesperrt. Danach sei von Mitte Juni bis Ende Juli die Auffahrt Neustadt-Nord in Richtung Karlsruhe an der Reihe, und von Mitte August bis Mitte November die Abfahrt Neustadt-Nord aus Richtung Karlsruhe.

Der Autobahn GmbH sei bekannt, dass es im Bereich der Baustelle Staus und stockenden Verkehr gebe. Doch gebe es keine Alternative. So sei beispielsweise eine Freigabe des Standstreifens nicht möglich, da dieser nicht breit genug sei, damit „die erforderlichen Sicherheits- und Mindestabstände für Fahrstreifen, Schutzeinrichtungen und Arbeitsbereiche eingehalten werden“ könnten, heißt es auf Nachfrage von der Behörde.

Im Sommer auch Baustelle bei Landau

Zur Kritik, dass die Arbeiten so lange dauern, weil nur wenige Arbeiter auf der Baustelle tätig seien, erklärt die Autobahn GmbH, dass nicht in allen Bauphasen „eine hohe Anzahl an Beschäftigten oder dauerhaft sichtbare Tätigkeiten“ erforderlich seien. So seien beispielsweise nicht viele Arbeiter erforderlich gewesen, als zu Beginn der Arbeiten notwendige Überfahrten im Mittelstreifen angelegt wurden.

Wer die Baustelle auf der A65 im Bereich Neustadt hinter sich gelassen hat und in Richtung Karlsruhe unterwegs ist, wird im Sommer im Bereich Landau mit den nächsten Baustellen konfrontiert. Nach Angaben der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes soll in den rheinland-pfälzischen Sommerferien auf dem Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Nord und anschließend zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Zentrum die Fahrbahn erneuert werden.

Nach Angaben von Michael Baron, Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben, wurden der Polizeiinspektion seit 15. April vier Unfälle in dem Autobahnabschnitt bei Neustadt gemeldet. Bei zweien dieser Unfälle sei ein Fahrzeug auf das Auto am Stauende aufgefahren. Bei einem dieser beiden Unfälle seien zwei Personen leicht verIetzt worden, so Baron. Beim dritten Unfall handle es sich ebenfalls um einen Auffahrunfall, dies im Stop-and-go-Verkehr im Bereich der Baustelle. Am Dienstagvormittag folgte dann Unfall Nummer vier.