Die genaue Höhe des Wassers im Basaltbruch bei Forst soll der Kreisverwaltung Bad Dürkheim in einer Dokumentation im September oder Oktober vorgelegt werden. Das hat die Kreisverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Das Thema war in den Gremien aufgetaucht, nachdem ein Vertreter der FWG im Umweltausschuss auf VG-Ebene den Vorschlag gemacht hatte, das Wasser zu nutzen. Bei der Gelegenheit stellte sich heraus, dass die Firma Basalt AG die ehemalige Abbau-Stelle zwar regelmäßig überprüft, aber nicht, wie vertraglich vereinbart, Daten zur Höhe des Wasserstands an die Kreisverwaltung liefert. Nach einem Vor-Ort-Termin am 5. Juli wurde mitgeteilt, der Wasserstand habe Schätzungen zufolge eine Höhe von 5,50 Metern. Dieser Wert, der aber nicht auf Messungen beruht, stelle keine unmittelbare Gefährdung dar. Die Basalt AG will laut Kreisverwaltung einen Geologen einschalten, um überprüfen zu lassen, ob der Pegel höher sein darf als die erlaubten fünf Meter. Darüber hinaus will die Firma den am Nordbruch vorbeiführenden Wanderweg besser absichern.