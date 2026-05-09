Es ist eine selbst entwickelte Eigenproduktion von Kyra Schilling und Estella McColgan, die einfach gerne einmal im Duo spielen wollen.

Es ist stockdunkel im Theatersaal der Burg Altleiningen. „Nichts ist, wie es scheint – alles scheint nichts zu sein“, sagt Schilling und verschwindet ebenso wie McColgan. Im nächsten Moment tauchen die beiden als finstere Figuren an zwei voneinander weit entfernten Stellen wieder auf. In einer Nische steht McColgan und unterstellt dem Gegenüber: „Wenn Sie zu dieser Stunde unterwegs sind, suchen Sie etwas, was Sie nicht haben.“ Schilling erwidert: „Ich gehe nur von einem Punkt zum nächsten. Mein privater Weg ist eine Linie, die direkt zu Ihnen führt, weil Sie sich absichtlich dorthin gestellt haben.“

Die zwei Charaktere seien weder männlich noch weiblich, „nur dubiose Nachtgestalten“, erläutert Schilling. Die Szene mit einem Schlagabtausch zwischen einem Dealer und einem Kunden stammt aus dem Stück „In der Einsamkeit der Baumwollfelder“ des Franzosen Bernard-Marie Koltès. „Dabei bespielen wir neben der Bühne auch die Gänge zwischen den Sitzreihen, die Leiter zur Empore und die Galerie selbst“, sagt die 64-jährige Gymnasiallehrerin mit ausgeprägter kreativer Ader. Weil dafür Platz gebraucht werde, müsse man etliche Stühle entfernen. So passten nur noch 150 Zuschauer in den Saal.

Konfliktreiche Zweierkonstellationen

Insgesamt besteht das Stück mit dem eigenwilligen Titel, der auf konfliktreiche Zweierkonstellationen anspielt, aus drei Teilen. Aus Friedrich Schillers Drama „Maria Stuart“ wird eine Episode herausgegriffen, bei der die schottische Königin auf ihre englische Rivalin Elisabeth I. trifft. In „Richards Korkbein“ des Iren Brendan Behan unterhalten sich zwei Huren auf dem Friedhof darüber, wie sie überleben und dabei den Moralansprüchen der katholischen Kirche genügen können.

Bei „Auf Gedeih und Verderb“ handelt es sich um eine Eigenproduktion der beiden Akteurinnen. Sie ist entkoppelt von den „Altleininger Burgspielen“, bei denen beide Frauen Mitglied sind und deren Kostüme, Requisiten und Aufführungsort sie nutzen dürfen. Das Amateurtheater habe seinen festen Programmrhythmus, wo ein Zwei-Personen-Stück nicht hinein gepasst hätte, so Schilling: „Wir wollten aber gern mal etwas zu zweit machen.“ Erstmals „gemeinsame Sache“ hatten sie 2024 mit einer Lesung zu einer Ausstellung anlässlich des 25. Todesjahrs des österreichischen Schriftstellers Thomas Bernhard im Tiefenthaler Kunstkabinett gemacht. Ein Zweier-Projekt sei besonders intensiv und bringe äußerst viel Bühnenerfahrung, findet McColgan, die Filmwissenschaften studiert.

Farbe sorgt für Ordnung

Um mit ihrem Vorhaben die sehr beschäftigte Vorsitzende und Regisseurin der „Burgspiele“, Susanne Rechner, nicht zu belasten, wurde der Schauspieler und Theatermacher Harald Preis aus Mainz engagiert. Bei ihm hat Schilling vor langer Zeit mal einen Workshop absolviert. Gemeinsam wird das Ganze so inszeniert, dass das Publikum der etwas verwirrenden Darbietung folgen kann. „In welchem Abschnitt man sich gerade befindet, sieht man an der Farbe, die jedem Stück zugeordnet ist“, sagt McColgan. Auch sollte es an den Kostümen sowie an der jeweiligen Performance zu erkennen sein, meint die 22-Jährige, die jede Menge Spaß daran hat, in andere Rollen zu schlüpfen und dabei sich selbst zu vergessen. Die Umzieh-Pausen werden mit Musik untermalt, die die Geigerin Sylvia Würtz aus Bobenheim am Berg zu Gehör bringt. Mit Melodien aus verschiedenen Zeiten soll sie laut Schilling Atmosphäre schaffen und für die Unterscheidbarkeit sorgen.

Termin

„Auf Gedeih und Verderb – sie entkommen sich nicht“ ist am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, jeweils um 20 Uhr im Theatersaal der Altleininger Burg zu sehen. Eintritt auf Spendenbasis.

