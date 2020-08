Pünktlich am 1. September öffnet nach der Sommerpause die Theaterkasse des „Theaters im Pfalzbau“ wieder ihre Pforten, und der Vorverkauf für alle Vorstellungen bis Ende Dezember beginnt, darunter auch für die „Festspiele Ludwigshafen“, die von 3. Oktober an wieder zahlreiche Tanz- und Schauspiel-Gastspiele in die Pfalz locken. Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits im September

Los geht es dabei sogar schon vor dem „Tag der offenen Tür“, der am 12. September in gewohnter Weise ab 11 Uhr mit Programmvorschau und einem Blick hinter die Kulissen über die Bühne geht. Der Eintritt ist kostenfrei, aber die Theaterleitung bittet, Teilnehmerplätze über die Kasse zu reservieren. Die ersten Vorstellungen gibt es aber bereits eine Woche davor, am 4./5. September, mit einem Gastspiel der französischen Compagnie DCA, hinter der sich der Choreograf Philippe Decouflé verbirgt, der 1992 die spektakuläre Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Albertville verantwortete. Die beiden Abende tragen den Titel „Nouvelles Pièces Courts“ und bieten einen Querschnitt seines Schaffens mit drei Werken von 1998, 2006 und 2010.

Ein weiteres Tanzstück, diesmal aber eines fürs ganz kleine Publikum – das Theater nennt die Altersangabe „ab 2“ –, folgt am 12. September. Die Performerinnen Viviane Fabiano und Helene Jank haben mit „Do-re-mi-ka-do“ ein Tanz- und Musikstück entwickelt, das verschiedene Stimmungen und Konstellationen wie Konflikt, Versöhnung und Freundschaft in Klang und Bewegung umsetzt.

Ludwigshafener Jugendliche bringen ein Musical auf die Bühne

„Fame – der Weg zum Ruhm“, das war 1980 ein Kinofilm von Alan Parker. Er begleitet amerikanische Jugendliche auf ihrem Weg von der Aufnahmeprüfung an der New Yorker High School of Performing Arts bis zur Abschlussklasse. Aus dem Film wurde ein Musical, das ein riesiger Erfolg war. Iris Limbarth inszenierte das Stück jetzt für das „Junge Musical“ der Pfalzbau-Bühnen mit Jugendlichen aus Ludwigshafen und Umgebung. Und weil die Akteure in einer ganz ähnlichen Situation wie ihre Figuren sind, werden sie deren Leidenschaft, Ängste und Hoffnungen sicherlich besonders eindrucksvoll auf die Bühne bringen – am 17. September.

Aziz Nesin (1915-1995) war ein türkischer Satiriker und politischer Aktivist. Er verspottete Bürokratie, prangerte Unterdrückung und Ungleichheit an, war im Widerstand gegen die Militärdiktatur und ein Kritiker des Islam. Als er Salman Rushdies „Satanische Verse“ übersetzte, wurde er von Fundamentalisten verfolgt, es kam zu einem Brandanschlag auf ein Hotel, bei dem 37 Menschen starben, der Autor konnte fliehen. Zum 100. Geburtstag Nesins hat der türkische Schauspieler Kemal Kocatürk ein Stück mit dem Titel „Azizim“ aus verschiedenen Texten des Autors entwickelt, das er am 19. September selbst im Pfalzbau vorträgt. „Nesins Texte treffen noch immer den Nerv der türkischen Gesellschaft“, heißt es in der Ankündigung. Das könnte stimmen, Kocatürk nämlich lebt seit kurzem in Berlin, nachdem er 2016 nach 20 Jahren als Regisseur und Darsteller an den Städtischen Bühnen Istanbul grundlos entlassen wurde.

„Mêm u Zîn – Mahala Love Stories“, ein weiteres Stück der Gruppe „Mahala International“, in der Geflüchtete und Ludwigshafener Jugendliche mit Migrationshintergrund spielen, vervollständigt am 26./27. September das Monatsprogramm.

