Unter keinem guten Stern stand am Freitag die Premiere von „Shakespeare 2.0“ des Theaters im Hof im Hof des Ältesten Hauses in Haßloch. Am Tag vor der Premiere musste der Hauptdarsteller ins Krankenhaus und er wird wohl für alle Vorstellungen ausfallen. Zudem waren die Plätze der Zuschauer nicht einmal zur Hälfte besetzt.

Ob das unsichere Wetter, die Fußball-Europameisterschaft oder mangelndes Kulturinteresse der Haßlocher oder alles zusammen die Gründe dafür sind, darüber kann