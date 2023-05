Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beethoven ein Corona-Opfer? Der Klassiker in seinem Jubiläumsjahr unter die Covid 19-Räder gekommen? Nicht so beim Sinfonieorchester Neustadt, das am Sonntag bei seiner in den Park des Klosters verlegten „Rathausserenade“ eine für ein Laienorchester wirklich erstaunliche Performance ablieferte – und die „Bestie Beethoven“ zähmte.

Beethovens Violinkonzert D-Dur, op. 61, und die 2. Sinfonie – das ist ein durchaus anspruchsvolles Programm für ein Liebhaberorchester, noch dazu, wenn die Proben unter