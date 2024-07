Die Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt hat am Freitagabend ihre Absolventen verabschiedet und Schüler ausgezeichnet.

Preisträgerin für vorbildliches Verhalten und beispielhaften Einsatz ist Isen Hoxhay (10b); die Preise für das beste Zeugnis in den drei neunten Klassen gingen an Adrian Jünemann und Emira Saramati (9b), Osman Osmani (9c) sowie Elias Canoa Pascoal (9d). Das beste Zeugnis der beiden zehnten Klassen hatten: Sofija Ekhard (10a) und Dominik Kopala (10b).

Die Preise für besondere Leistungen: Gesellschaftslehre: Diego Scherr (10b) , Kunst: Rojan Kasem (10b), Naturwissenschaften/Physik: Sofija Ekhard (10a), Chemie: Sofija Ekhard (10a), Sprachen: Dominik Kopala (10b), Mathematik: Vu Duc Viet Linh (10b), Computer: Luis Schiffer (10b). Der Sonderpreis der deutsch-französischen Gesellschaft ging an Dominik Kopala (10b), und den Sonderpreis für eine vorbildliche schulische Entwicklung bekam Elias Ahmadi (9c). Sonderpreise für gelungene Integration gingen an Ermira Saramati (9b), Vu Duc Viet Linh (10b). Mit dem Europapreis wurde Rebeka Nogniute (10a) ausgezeichnet. An der Realschule schlossen 69 Schüler die neunte und 45 Schüler die zehnte Klasse ab.