Inzwischen liegt der Fokus auf ganztägigen Angeboten, um berufstätige Eltern zu entlasten. Mit dabei: altbekannte Klassiker, aber auch witzige Neuheiten.

255 verschiedene Angebote mit insgesamt über 4000 Plätzen – die Verantwortlichen des Ferienhitsbüro sind stolz auf das umfangreiche Programm während der Sommerferien. Im Verlauf der Woche sollen Angebot und Anmeldung auf der neuen Website verfügbar sein, Anfang April die gut 5000 Exemplare der 2023er-Broschüre mit Anmeldebogen in Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden verteilt werden.

Neben den Angeboten, die das Büro selbst organisiert, bieten auch wieder Privatpersonen Veranstaltungen an. Waltraud Blarr, Dezernentin für Jugend und Soziales, ist zufrieden mit dem Programm: „Es war und ist ein großer Kraftakt, und wir freuen uns auch weiterhin über Freiwillige, die uns bei der Umsetzung unterstützen. Es war uns sehr wichtig, vermehrt Ganztagsbetreuung anzubieten.“ Von 663 auf 958 Ganztagsplätze wurde das Programm erhöht. Grund dafür sei die deutlich erhöhte Nachfrage. „Die Anzahl der Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, steigt stetig“, so Blarr. „Da wollen wir natürlich entgegenkommen.“

Stadionbesuch in Kaiserslautern

Genau wie bei Familien, die sich in einer angespannten finanziellen Situation befinden. Deshalb gibt es zahlreiche kostenlose Angebote und die Möglichkeit für einkommensschwache Familien, beim Jugendamt einen Nachlass um 50 Prozent zu beantragen. Gerade die sehr günstigen oder Gratisangebote bringen aber auch ein Problem für die Organisatoren mit sich. „Viele machen sich dann nicht die Mühe, ihr Kind abzumelden, wenn es nicht kommt“, klagt Ilona Gidt vom Ferienhitsbüro. Dadurch bekämen Kinder auf der Warteliste oft nicht die Chance teilzunehmen, obwohl es eigentlich noch freie Plätze gibt. Sie appelliert deshalb an die Eltern, unbedingt kurz Bescheid zu geben.

Schließlich soll allen interessierten Kindern die Teilnahme an den vielfältigen Angeboten ermöglicht werden. Darunter altbewährte Klassiker wie der „Hüttenbau“ oder der Besuch im „Circus Soluna“, aber auch neue Angebote. So gibt es neben dem Tagestrip nach Köln nun auch einen nach München oder zum „Escape-Room“ nach Karlsruhe. Außerdem wird eine Stadionführung in Kaiserslautern dieses Jahr erstmals angeboten. Damit sollen auch ältere Kinder ein erweitertes Angebot erhalten. Eine weitere, witzige Neuheit: Die „Tour de Stadtverwaltung“. Dabei lernen die Kinder nicht etwa, worauf bei der Bewilligung von Bauanträgen unbedingt zu achten ist, sondern bekommen eine Führung durch Wertstoffhof, Stadtarchiv, Gärtnerei, sowie Klär- und Wasserwerk. Begrüßung durch Oberbürgermeister Marc Weigel und Pizzaessen im Rathaus inklusive.

Info

Anmeldung über die Broschüre oder im Internet unter www.nw4you.de. Anmeldeschluss 15. Mai, Restplatzvergabe ab 19. Mai. Weitere Informationen: per E-Mail an ferienhits@neustadt.eu oder unter Telefon 06321 855 1624.