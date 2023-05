Das Neustadter Roxy-Kino startet eine neue Stummfilm-Reihe, bei der zwei- bis dreimal im Jahr Filme aus den Kindertagen des Kinos erneut auf die große Leinwand kommen sollen. Den Auftakt macht am Mittwoch, 17. Mai, um 20 Uhr „Mutter Krausens Fahrt ins Glück“ aus dem Jahr 1929 in einer vom Filmmuseum München frisch restaurierten HD-Fassung, live am Klavier begleitet von Musikdozent Frieder Egri aus Karlsruhe. Der Film des aus dem pfälzischen Altleiningen stammenden Regisseurs Phil Jutzi ist inspiriert durch die sozialkritischen Zeichnungen Heinrich Zilles und beschreibt das Leben in einem Berliner Arbeiterviertel der 1920er Jahre, wo in der engen Wohnung von Mutter Krausen sechs Personen dicht beieinander leben, die sich mit Gelegenheitsjobs, Prostitution und Kleinkriminalität über Wasser halten. In einer der Hauptrollen ist der aus Maikammer stammende Schauspieler Holmes Zimmermann zu sehen. Man hoffe, die Zuschauer mit diesem Angebot, in einer immer schnelllebigeren Zeit „für eine begrenzte Zeit in eine andere Welt zu versetzen“, begründet Roxy-Chef Michael Kaltenegger seine Initiative. Karten unter www.roxy.de.