Das „Rote Buch“ ist die wohl wichtigste Quelle zur Geschichte der Stadt Neustadt im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit. Die um die Wende des 14. zum 15. Jahrhundert angelegte und bis ins 18. Jahrhundert immer wieder ergänzte Sammlung enthält Abschriften aller wichtigen Rechtsdokumente der Stadt und liegt seit Kurzem in einer vorbildlichen Edition vor. Deren Bearbeiter Johannes Weingart schreibt für uns in loser Folge über interessante Aspekte des Buchs. Diesmal geht es um die beiden Bürgermeister, die alljährlich aus der Mitte des Rates gewählt wurden, sowie um den Schultheiß, der das eigentliche Machtzentrum in der Stadt bildete.

Gegenstand unserer letzten Folge war der Rat der Stadt. Zwei der zwölf Mitglieder dieser für die Verwaltung der Stadt Neustadt im Mittelalter und der Frühen