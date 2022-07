Zum ersten Mal findet am Freitag in der Innenstadt ein Zukunftstag statt. Von 10 bis 18 Uhr wollen die Stadt und das Green Camp zeigen, was in Sachen Nachhaltigkeit in Neustadt alles getan wird. Es gibt Mitmachaktionen, Vorträge, ein Bühnenprogramm und Musik. Zu finden sind alle Angebote entweder auf und rund um den Marktplatz sowie im Rathausinnenhof und im Ratssaal.

Motto des Tages ist „Neustadt17 – Zukunft gestalten“. Die 17 steht als Symbol für die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN), denen sich auch Neustadt mit der Nachhaltigkeitsstrategie verschrieben hat. Klimaschutzmanager Marcel Schwill betont: „Energie, Mobilität, Natur, Bildung, soziales Zusammenleben: An diesem Tag machen wir sichtbar, was für ein besseres Morgen schon heute in Neustadt möglich ist.“ Auf der Bühne auf dem Marktplatz werden Oberbürgermeister Marc Weigel und Umweltdezernentin Waltraud Blarr das Programm um 10 Uhr eröffnen. Bis zum frühen Abend wird es auf der Bühne abwechselnd Aufführungen und Vorträge geben. Vorträge vom Energiesparen über moderne Wärmeanlagen, die Themen Müllvermeidung und Carsharing sowie moderne Arbeitsformen bis hin zum Gemüseanbau gibt es im Ratssaal und auf dem Juliusplatz. Hinzu kommen Infostände und Mitmachangebote von vielen Neustadter Gruppen, die sich Gedanken um eine gute Zukunft machen. Das komplette Programm mit allen Angeboten ist zu finden unter www.neustadt.eu/zukunftstag.