Wenn eine Filmidee binnen drei Jahren weltweit 18 Mal adaptiert wird, also Remakes gedreht werden von China bis Mexiko, dann muss wohl was dran sein an dem Plot: Dem Italiener Paolo Genovese ist das mit „Perfetti Sconosciuti“ gelungen, einem Streifen, der in der deutschen Version unter dem Titel „Das perfekte Geheimnis“ mit Stars Elias M’Barek, Karoline Herfurth und Wotan Wilke Möhring 2019 auch hierzulande zum Kinohit avanciert. Die Münchner Tourneetheaterproduktion Agon bringt es nun in Neustadt auf die Bühne.

Drei Frauen, vier Männer, sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt bis hin zur noch so kleinen Whats-App. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus – voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen, als allen zunächst klar war.

In Neustadt schlüpfen bekannte Fernsehgesichter wie Saskia Valencia, Lara Joy Körner und Ralf Komorr in die Rollen der Freunde. Regie führt Johannes Pfeifer. „Ein hochamüsantes Stück, prall gefüllt mit witzig-schwarzhumorigen Dialogen und auch dank der Spielfreude der Darsteller überaus unterhaltsam“, urteilten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ über die Inszenierung.

Termin

„Das perfekte Geheimnis“ ist am Donnerstag, 11. November, um 20 Uhr im Saalbau in Neustadt zu sehen. Karten (15-29 Euro) bei der Kulturabteilung, Tabak Weiss in Neustadt, Point Hartmann in Haßloch und unter www.ticket-regional.de. Es gilt die Regel 2G+.