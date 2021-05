Das Üben im heimischen Wohnzimmer statt öffentlicher Auftritte bestimmt derzeit denn Alltag des Dirigenten und Violinisten Matthias Metzger in Meckenheim. Statt sich auf Konzerte mit dem „Neuenheimer Kammerorchester“, mit dem er unter anderem am 29. März im Lambrecht gastieren wollte, und der Darmstädter „Philharmonie Merck“ vorzubereiten, hat er jetzt viel Zeit, sich eigenen Studien und dem Garten zu widmen.

Einen „Kompletteinbruch“ nennt Metzger die derzeitige Situation der freischaffenden Musiker. Alle Konzerte bis Ende Juni sind abgesagt. „Im Moment verdiene ich mit Auftritten nichts.“ Das sei umso gravierender, weil gerade diese Jahreszeit für die freischaffenden Musiker die Zeit sei, in denen sie auch das Geld für das alljährliche Sommerloch mitverdienen. Ein Drittel des Jahreseinkommens sei damit schon mal weg, meint er. Besser dran sei seine Ehefrau, die Cellistin Sonja Schröder. Sie hat einen Vertrag an der „Akademie für Tonkunst“ in Darmstadt und unterrichtet ihre dortigen Schüler jetzt über Skype.

Etwas Unterricht übers Internet kann auch Metzger erteilen. „Wir sind also nicht in der allergrößten Sorge“, sagt er. „Da wir mit klassischer Musik in einem Segment spielen, das keine hohen Einnahmen verspricht, haushalten wir ohnehin recht sorgfältig und haben deshalb immer eine kleine Rücklage.“ Doch wenn auch Konzerte in der zweiten Jahreshälfte abgesagt würden, dürfte es eng werden.

Der Garten war noch nie in so einem guten Zustand wie jetzt

Die Zwangspause nutzt er mit seiner Frau vor allem mit Üben, „sehr viel Spielen, damit wir fit bleiben“. Gemeinsam erarbeiten sie momentan ein Duo-Programm mit intensivem Partitur-Studium. „Wir gehen zwar nicht davon aus, dass wir das gleich im Sommer spielen können, aber irgendwann wird es möglich sein.“Und er nutzt die Gelegenheit, „Stücke zu üben, für die sonst keine Zeit war“. Béla Bartóks Solosonate für Violine beispielsweise. Das mache er auch, um sich motiviert zu halten, sagt er, denn „ins Leere hineinzuarbeiten, ist schon sehr schwierig“. Man arbeite als Dirigent und Solist ja immer auf einen Punkt hin und bereite sich monatelang vor. „Das bricht jetzt weg. Man steht da erst mal wie vor einer Wand.“ Auch Sport hilft ihm und seiner Frau gegen das Gefühl der Leere – und um sich als Musiker auch körperlich fit zu halten. Und die beiden haben das große Glück, einen großen Garten zu haben. „Der war um diese Jahreszeit noch nie in einem so guten Zustand wie jetzt.“

Und was steht als erstes an, wenn die Kontaktsperre aufgehoben ist? „Nicht so viel anderes als jetzt auch. Auf jeden Fall auch viel üben“, überlegt er, und dann: „Ich glaube, meine Frau und ich werden erst einmal zu zweit sehr schön essen gehen. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn wir dann wieder konzertieren dürfen. Das ist das, was wir am liebsten machen.“