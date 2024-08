Möglichst sinnlich und anschaulich aufzeigen, wie man in Mittelalter und Renaissance in pfälzischen Städten wohnte, und zwar an einem Ort, wie man ihn sich authentischer kaum denken kann – das ist das Ziel, auf das der Neustadter Denkmalpfleger Stefan Ulrich mit großer Beharrlichkeit hinarbeitet. Zur „Appetitanregung“ fürs Publikum gibt es nun im kommenden Jahr in Neustadt schon einmal eine Ausstellung speziell zu den Wohnverhältnissen im Mittelalter. Doch die hat noch mit einem Problem zu kämpfen.

Man kann regelrecht darin versinken – und sich dazu eine Geschichte voller Emotion und Dramatik ausdenken: Was ist hier passiert in dieser repräsentativen Bürgerstube