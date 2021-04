Nach seinem Auftritt bei den Schlossfestspielen in Ludwigsburg in der letzten Woche beendet das „Mandelring Quartett“ seine coronabedingte Konzertpause am Sonntag, 5. Juli, mit einem doppelten Heimspiel: zwei abendlichen Sommer-Open-Air-Konzerten auf dem neuen Haardter Dorfplatz an der Rebenkanzel.

„Nach der Absage sämtlicher Konzerttourneen und Festivals, darunter das Hambacher Musikfest, fragten wir uns, wie wir trotz Corona präsent sein können“, erläutert Nanette Schmidt die besondere Situation in den letzten Monaten. Immerhin konnte ein langgehegter Wunsch des Quartetts, nämlich die Produktion einer lediglich aus Zugaben bestehenden CD, erfolgreich in die Tat umgesetzt werden (wir berichteten). Sie wird im Frühherbst erscheinen. Gleichzeitig stand die Idee eines Open-Air-Konzerts im Raum. Zunächst wurde das Haardter Steinbruchgelände als Konzertort in Erwägung gezogen, bevor man sich für den akustisch geeigneteren neuen Dorfplatz an der Rebenkanzel entschied.

„Der in einer Senke gelegene neue Dorfplatz mit seinem umgebenden Mauerwerk bietet gute Reflexionsflächen“, schätzt Cellist Bernhard Schmidt die akustische Situation ein.

Aber vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. „Es waren sehr viele Telefonate erforderlich, um die jeweils richtigen Ansprechpartner zu finden“, berichtet Nanette Schmidt über ihre anstrengende Reise durch den Behördendschungel. Unterstützt wurde das Ansinnen des „Mandelring Quartetts“ auch von Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck, die sich sehr darüber freut, dass der neue Dorfplatz erstmals als Konzertort genutzt wird.

Gleichzeitig steht das Konzert unter dem Motto „Back to the roots“, wie Nanette und Bernhard Schmidt in Erinnerung an ihre erste Konzerttournee durch Israel im Jahre 1983 betonen. „Lustigerweise spielen wir mit dem Streichquartett op. 18 Nr. 4 von Beethoven das gleiche Stück wie damals“, verrät Bernhard Schmidt. Als „spritzig wie ein Sommer-Secco“ und „ideale Open-Air-Nummer“ beschreibt er das Streichquartett KV 156 von Mozart, das als zweites Hauptstück für musikalische Kurzweil sorgen soll. Darüber hinaus serviert das Mandelring Quartett zwei Zugaben aus der besagten jüngsten CD-Produktion in Gestalt eines Walzers von Antonin Dvorak und einer Bearbeitung für Streichquartett des Songs „Sir Duke“ von Stevie Wonder.

Schostakowitsch ist die passende Musik zur Krise

Fleißig geübt haben Nanette, Sebastian und Bernhard Schmidt sowie Andreas Willwohl jedenfalls schon. „Knapp drei Wochen nach dem Ausbruch der Corona-Krise befand sich unser Übepensum wieder auf dem normalen Niveau“, so Nanette Schmidt. Zu den für 2020 geplanten Hauptacts gehörte die Wiedergabe sämtlicher 15 Streichquartette von Schostakowitsch bei fünf Auftritten in Ludwigsburg. Immerhin ein Konzert konnte das „Mandelring Quartett“ davon im Ludwigsburger Barockschloss durchführen – für das Publikum und die vier Streicher ein unvergessliches Erlebnis: „Die Quartette von Schostakowitsch beschreiben ein Gefühl der Eingefrorenheit der Zeit und spiegeln gerade für uns Musiker die Ausnahmesituation, die wir im Zuge der Corona-Krise durchlebt haben“, erzählt Bernhard Schmidt über die besondere Atmosphäre bei diesem ersten Auftritt nach langer Abstinenz.

Je nachdem, wie viele Einzelpersonen, Paare und größere Gruppen sich anmelden, können bei jedem der beiden Konzerte in Haardt zwischen 90 und 120 Personen untergebracht werden. Bei leichtem Regen bittet das Quartett die Klassikfreunde um die Mitnahme eines Regenschutzes. In diesem Fall spielen die Musiker „beschirmt“. Bei richtig schlechtem Wetter fällt das Konzert aus. Aufgrund der Corona-Regeln gibt es keine Pause und keinen Ausschank. Eigene Getränke dürfen mitgebracht werden.

Termin