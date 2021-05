Was machen die Bienen, wenn es wie im Frühjahr 2021 einfach nicht warm werden will? Und wie kann ein Imker überhaupt Biohonig verkaufen? Weiß er etwa, wohin die Tiere fliegen? Ein Treffen mit Axel Heinz auf dem Campus Lachen. Dabei verrät er auch, warum Waagen wichtig sind.

Es ist eine besondere Gemeinschaft auf dem Campus Lachen. Das Gelände der Diakonissen ist eine grüne Oase. Da passt es natürlich, dass mit dem Mußbacher Axel Heinz ein Bioimker dort zehn Bienenvölker hat. Dass er sich für ein Gespräch mit einem RHEINPFALZ-Redakteur verabredet hat, lockt auch ein paar Neugierige an – Bienen sind eben ein faszinierendes Thema.

Der 53-Jährige hat eine ganze Menge zu erzählen. Seit zehn Jahren lebt er in Mußbach, seit drei Jahren ist er Imker im Nebenerwerb. Das heißt: „Während Imker im Schnitt sechs Völker haben, habe ich 60.“ Ein Volk bestehet aus 30.000 Bienen. Drei Tonnen Honig produziert er mit seinen Völkern pro Jahr. Normalerweise, muss man wohl sagen. Denn 2021 verläuft bisher alles andere als normal. „Die erste Runde der Honigproduktion ist ausgefallen“, sagt Heinz. Auch er habe bisher erst „ganz wenige Kilos“ den Waben entnehmen können. „Unsere Hoffnung ruht auf dem Raps“, sagt er.

„So ist Landwirtschaft“

Dass bislang so wenig los war, liegt am zu kühlen Frühjahr. Die Bienen bräuchten mindestens 15 Grad, um herumzufliegen und Pollen zu sammeln. Heinz denkt an den 9. Mai zurück. „Das war ein warmer Tag, da brachte ein Volk vier Kilo Honig.“ Doch der sonnige Muttertag war eine Ausnahme. „So ist eben Landwirtschaft“, meint Heinz.

Diese nutzt ihre Möglichkeiten, um Erträge zu steigern. Bei Imkern geht das, indem sie auf Stand- oder Wanderimkerei setzen. Die zehn Völker vom Campus Lachen bleiben immer dort. Zwei Honigernten gibt es maximal pro Jahr. Außerdem gibt es die Wanderimkerei mit drei bis vier Ernten im Jahr. Hier reist der Imker mit seinen Völkern zu blühenden Pflanzen.

Bio – wie geht das?

Doch wie weiß Heinz eigentlich, wann er etwa zum Donnersberg fahren muss, um nach den Waben zu schauen? Der Imker setzt auf Waagen. Heinz rüstet seine Anlagen mit entsprechender Messtechnik aus und bekommt die Daten direkt auf sein Smartphone geschickt: So kann er sehen, ob und wie viel Honig eingelagert worden ist.

Wie geht Biohonig überhaupt? Weiß Heinz etwa, auf welchen Feldern die Bienen zu den Blüten fliegen? Natürlich nicht. Aber etwas mithelfen kann er: Eine Biene hat einen recht kleinen Radius. Also ist die Standortwahl schon wichtig. Zudem regeln die Biostandards, wie ein Bienenstock gebaut wird und welche Medizin er geben darf.

Und was hat es mit dem Rauch aus dem Smoker auf sich? Damit beruhigt der Imker die Tiere, damit er nicht gestochen wird. Wieso Rauch aus dem Smoker? „Im Wald ist Rauch ein Signal, dass es brennt. Wenn Bienen Rauch riechen, schlagen sie sich für den Fluchtweg noch mal den Bauch voll. Und mit vollem Bauch sind sie dann träger.“