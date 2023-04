Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Dampflok mit acht Waggons, eine Diesellok hinterher: Sag’, was mag das wohl bedeuten mit dem Eisenbahnverkehr? Ganz einfach: Das Kuckucksbähnel ist am Sonntag in die neue Saison gestartet. Vor der Fahrt stand nicht nur die Bahn unter Dampf – natürlich im positiven Sinne.

Ein bisschen mutet Gleis 5 des Neustadter Hauptbahnhofs am Sonntagmorgen an wie Gleis 9 3/4 in den Harry-Potter-Romanen. Überall wuselt es betriebsam, sehnsüchtig warten die Passagiere,