Das Jugend- und Kulturhaus Blaubär in Haßloch hat eine gute Nachricht für seine jungen Theaterfans. Trotz Corona steigt auch in diesem Jahr das beliebte „Theaterfestival für Kinder und Jugendliche“, wenn auch an anderem Standort. Einzig auf das Jugendstück wird wegen der Pandemie verzichtet.

Spielort für das Festival ist von 11. bis 18 September erstmals der historische Saal Löwer der Bürgerstiftung, den die Gemeinde „zu einem fairen Preis“ angemietet