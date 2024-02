Auf ein Neues: Zum vierten Mal seit 2017 macht das „Kikeriki-Theater“ aus Darmstadt am Mittwoch den Neustadter Saalbau zu seiner pfälzischen Zweigstelle: mit dem Stück „Watzmänner“, das von zwei Männern handelt, die gemeinsam den berühmten Gipfel in den Berchtesgadener Alpen besteigen wollen und daran krachend scheitern.

Schräg und schrill – das sind die Adjektive, die am häufigsten im Zusammenhang mit dem komödiantisches Puppen- und Menschentheater des „Kikeriki“ -Teams verwendet werden. Es wurde 1979 von Roland Hotz gegründet, der bis heute zum Ensemble gehört, und verfügt seit 1996 mit der „Comedy Hall“ über eine feste Spielstätte in Darmstadt, wo nach eigenen Angaben bereits über 1,45 Millionen Zuschauer in zumeist ausverkauften Vorstellungen komödiantisches Puppentheater erlebten, was sie zum erfolgreichsten Puppentheater für Erwachsene in Deutschland macht.

Gespielt werden aber auch Kinderstücke, die ebenso wie die für die Älteren alle grundsätzlich selbst verfasst werden. Auch die Puppen und die komplette Ausstattung fertigen die zwölf „Kikeriki“-Mitglieder in Eigenregie. Im Vordergrund stehe dabei bei den Erwachsenenstücken „die Lust, dem Volk aufs Maul zu schauen und beim Wiederkäuen kein Blatt vor den Mund zu nehmen“, ist auf der Homepage zu lesen. „Mit Vorliebe werden die kleinen Probleme des Lebens, die Tücken des Alltags und all die menschlichen Schwächen mal schwer, mal leicht verdaulich dargeboten. So wird die Puppe zur dreidimensionalen Karikatur und lustvoll werden gerade die weniger angenehmen Zeitgenossen bis zur Irrwitzigkeit überzeichnet.“

Zum Einsatz kommen dabei ganz unterschiedliche Figurentheater-Formen. In Neustadt zeigte das „Kikeriki-Theater“ bislang „Erwin - ein Schweineleben“ , das mit Stabpuppen arbeitete, „Das Cabinet des Dr. Goggelores“, das zwei Horrorfilmklassiker der Stummfilmzeit auf ganz eigene Weise zu einem Mischmasch aus Moritat und Puppenspiel verband, und „Achtung Oma“, das mit Elementen des Kasperltheaters spielte. „Watzmänner“ eröffnet mit zwei Schauspielern und führt dann mit Puppen in schwindelnde Höhen. Das „auf den Gipfel getriebene alpenländisch vorgegaukelte Heimspiel“ trägt den Untertitel: „Ein Alptraum für zwei – nicht schwindelfrei“.

Termin

Das „Kikeriki-Theater“ kommt am Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr mit „Watzmänner“ in den Saalbau nach Neustadt. Karten (ab 39 Euro) in Neustadt zum Beispiel bei Tabak Weiss und der Buchhandlung Quodlibet oder unter www.rheinpfalz.de/tickets.