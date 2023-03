2019 tourte das kanadische Folk/Pop-Duo „Madison Violet“ letztmals durch Deutschland und machte dabei auch im Hambacher Weingut Schäffer Station. Das Interesse an dem Konzert war damals so groß, dass Christoph Schmid vom gleichnamigen Neustadter Konzertbüro spontan den Entschluss fasste, Brenley MacEachern (Gesang, Gitarre) und Lisa MacIsaac (Gesang, Gitarre und Geige) gleich für ein weiteres Konzert im selben Jahr, nun aber in Landau, zu buchen.

Der Erfolg gab ihm recht, auch diese Veranstaltung erfreuten sich eines großen Publikumszuspruchs und hielt wie schon der Hambach-Gig auch künstlerisch den Erwartungen stand. Verstärkt um einen Keyboarder und Bassisten kehren „Madison Violet“ nun nach „good old Germany“ zurück und treten erneut bei Schaeffer auf.

„Everything’s Shifting“ – Alles ist in Bewegung, lautete der Titel ihres letzten Albums, eine Behauptung, die, man schaue nur auf die momentane Lage um uns herum, sehr wohl ihre Berechtigung hat. Allen Widrigkeiten zum Trotz gibt es aber auch Dinge die sich – Gott sei Dank – nicht oder nur wenig verändern und auf die man sich verlassen kann. Dazu zählt auch die Musik von „Madison Violet“. Wer zeitgemäß arrangierte Lieder mit traditionellen Wurzeln, Folk- und Countryeinschlag, harmonischem Gesang und schönen Melodien liebt, wird bei MacEachern und MacIsaac sehr schnell fündig.

Warum das Ensemble den weltweiten Durchbruch bisher noch nicht geschafft hat, bleibt unverständlich. In ihrer Heimat Kanada werden die beiden Frauen, die sich neben der Bühne auch für soziale Gerechtigkeit stark machen und besonders in der LGBTQIA+-Szene viel Anerkennung genießen, gefeiert und geehrt. Dort wurden „Madison Violet“ auch schon für den „Juno“, den kanadischen Grammy, oder mit ihrer aktuellen Langspielplatte „Eleven“ für die „Canadian Folk Music Awards“ und die „East Coast Music Awards“ nominiert. Schon mit „Everything´s Shifting“ haben sich „Madison Violet“, nach einem kurzfristigen, von den Fans allerdings nicht gut aufgenommenen Ausflug ins Dance-Genre mit der Veröffentlichung „Year Of The Horse“, wieder deutlich mehr an ihren eigenen Wurzeln orientiert. Auf „Eleven“ setzen sie den Trend fort und beweisen, dass sie auch im 24. Jahr ihres Bestehens mit Songs wie unter anderem mit Songs wie „The Sycamore“, „Not Allowed To Love You“ oder „Sweet Desperado“ immer noch in der Lage sind Akzente zu setzen. Auf der neuen Scheibe überzeugen sie aber nicht nur mit eigenen Kompositionen, sondern auch mit einer hörenswert balladesken Version von Neil Youngs „Out On A Weekend“.

Termin

„Madison Violet“ kommen am Samstag, 18. März, um 20 Uhr ins Weingut Schäffer, Schlossstraße 100, nach Neustadt-Hambach. Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, in Neustadt etwa bei Tabak Weiss und der Buchhandlung Quodlibet, und online unter www.reservix.de.