Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das junge Neustadter Vokalensemble „Camerata Neapolitana“ zeigt mit seinem fabelhaften Auftritt beim „Turmkonzert“ in der Haßlocher Christuskirche, was für ein Potenzial in ihm steckt. Das ambitionierte Madrigal-Programm deckt allerdings auch ein paar kleine Schwächen auf.

Die Freude darüber, dass das 34. Konzert zugunsten der Haßlocher Christuskirche und in diesem Fall konkret der Restaurierung der historischen Ulrichskapelle tatsächlich