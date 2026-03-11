Ein alter Beschluss entfacht in Ruppertsberg neuen Streit: Die CDU will ihre Zustimmung zur Windkraftplanung kassieren, die WGR spricht von einem politischen Manöver.

Der Traminerkeller war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Gemeinderat Ruppertsberg Anfang Februar zusammentrat. Besonders im Fokus stand der Punkt „Widerruf eines Beschlusses des Gemeinderats vom 16. April 2024“. Damals hatte das Gremium einstimmig der Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie des Verbands Region Rhein-Neckar zugestimmt. Dieser sieht mehrere Vorranggebiete vor – darunter auch das Gebiet mit der Bezeichnung DÜW/NW-VRG01-W auf den Gemarkungen Haßloch, Meckenheim und Ruppertsberg. Nun beantragte die CDU, diesen Beschluss wieder aufzuheben. Nach Einschätzung des Verbands Region Rhein-Neckar war das jedoch gar nicht mehr möglich, weil die erste Offenlage, auf die sich der damalige Beschluss bezog, bereits abgeschlossen war.

Über diese Einschätzung war die Verwaltung in Deidesheim am 27. Januar, also vor der Ratssitzung, informiert worden. Das bestätigen sowohl der Verband als auch die Erste Beigeordnete Birgit Groß (CDU). Groß zufolge wurde auch Ortsbürgermeister Peter Benoit (CDU) am selben Tag informiert und am Vorabend der Ratssitzung nochmals ausdrücklich auf die Lage hingewiesen. „Der Rat sollte vom Ortsbürgermeister im Vorfeld der Sitzung unverzüglich informiert werden“, so Groß.

Die Empfehlung der Verwaltung war eindeutig: Der Punkt hätte noch vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt werden sollen. Angesichts des großen Andrangs, sagt Groß, wäre es möglich gewesen, die Öffentlichkeit über den Sachstand zu informieren, „ohne eine Beschlussfassung herbeizuführen“. Laut Groß ist der später dennoch gefasste Beschluss, deshalb „als von Anfang an nicht wirksam zustande gekommen“ zu bewerten, und damit nichtig.

WGR: Beschluss läuft ins Leere

Genau hier setzt die Kritik der Wählergruppe Ruppertsberg an. Ihr Fraktionsvorsitzender Bernd Haber spricht von einer „grotesken Situation“: Trotz ausdrücklicher Empfehlung der Verwaltung sei ein Beschluss gefasst worden, der ins Leere laufe. Dass das Gremium instrumentalisiert worden sei, um das Thema Windkraft über den Umweg eines alten Beschlusses erneut auf die Tagesordnung zu bringen, störe seine Fraktion „wirklich heftig“. Die Verantwortung dafür sieht Haber vor allem beim Ortsbürgermeister. Benoit habe die Hoheit über die Tagesordnung gehabt und damit die Möglichkeit, aus dem Punkt eine reine Bürgerinformation zu machen. Stattdessen sei, wie Haber es formuliert, „scheinheilig ein alter Beschluss aufgemacht“ worden, „der nicht aufzumachen ging“. Für ihn liegt der Verdacht nahe, dass es der CDU auch darum gegangen sei, das Thema Windkraft kurz vor der Landtagswahl noch einmal politisch zu besetzen. „Das ist Heuchelei“, sagt Haber.

Vorwurf der Befangenheit

Zusätzlichen Zündstoff bekam die Sitzung durch die Rolle von CDU-Ratsmitglied Stephan Altmann. Aus Sicht der Wählergruppe erhielt Altmann, der auch in der Bürgerinitiative „Meckenheim Windradfrei“ aktiv ist, ungewöhnlich viel Raum, um Positionen vorzutragen, die inhaltlich weitgehend mit denen der Initiative übereinstimmen. „Es war keine Ratssitzung, sondern eine Show für Herrn Altmann und die Bürgerinitiative“, kritisiert Haber und verweist darauf, dass es Aufgabe des Ortsbürgermeisters gewesen sei, einzuschreiten.

Dass Altmann nicht nur betroffener Anwohner ist, sondern auch öffentlich als Teil der Bürgerinitiative gegen das Projekt auftritt, bewertet die Wählergruppe als problematisch und stellte deshalb einen Antrag auf Prüfung der Befangenheit. Der Bürgermeister wies diesen jedoch zurück.

Altmann verweist gegenüber der RHEINPFALZ darauf, dass sein zentrales Anliegen die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens sei. Von der Empfehlung der Verwaltung, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, habe er nichts gewusst. Grundsätzlich, betont der Ruppertsberger, sei er nicht gegen Windkraft. Ihm gehe es darum, die Bürger angemessen einzubinden und Anlagen dort zu errichten, wo genügend Wind weht.

Den Eindruck eines Interessenkonflikts könne er zwar nachvollziehen, sagt Altmann, er leite die Bürgerinitiative jedoch nicht und seine persönliche Betroffenheit sei nicht die Motivation für seinen Redebeitrag gewesen. Dennoch sei es für ihn schwer hinzunehmen, wenn vor der eigenen Haustür ein riesiges Windrad entstehe. Wenn er sich das vor Augen führe und zugleich den Eindruck habe, das Projekt sei nur mithilfe von Subventionen wirtschaftlich, „habe ich keinen Spaß mehr, in meinem Garten zu sitzen“.

CDU spricht von politischem Signal

Ortsbürgermeister Benoit bestätigt, dass ihn die Verwaltung Ende Januar darüber informiert hat, dass eine Aufhebung des früheren Beschlusses nicht möglich sei. Diese Information sei bei ihm zunächst „untergegangen“. „Das nehme ich auf meine Kappe. Da steckt keine böswillige Absicht dahinter“, versichert Benoit. Bei der Besprechung am Abend vor der Sitzung sei er noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht worden. Die Information habe er dann in die Fraktion getragen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Isselhard erklärt, dass bis heute keine schriftliche rechtliche Stellungnahme der Verwaltung vorliege. Aus Sicht der CDU könne ein Gemeinderatsbeschluss „jederzeit zurückgenommen werden“. Davon zu trennen sei allerdings die Frage, welche Wirkung ein solcher Beschluss gegenüber dem Planungsverband entfalten kann.

Dass die CDU der mündlichen Empfehlung der Verwaltung nicht gefolgt ist, begründet Isselhard politisch. Es sei nicht darum gegangen, die erste Offenlage noch zu beeinflussen, sondern darum, „zu zeigen, dass man damals mit der Zustimmung einen Fehler gemacht hat“. Vom Vorwurf, es habe sich um eine „Showveranstaltung“ gehandelt, distanziert er sich. Mit dem Antrag habe man versucht, die Bürger mitzunehmen. „Wir hatten den Mut, frühere Beschlüsse in öffentlicher Sitzung in Frage zu stellen.“

Auch die Kritik an Altmanns Rolle weist er zurück. Im Gemeinderat bekomme jeder so viel Zeit, wie er zur Darstellung seiner Position benötige. Altmann habe als fachkundiger Redner den Antrag seiner Fraktion erläutert. Inhaltliche Überschneidungen mit der Bürgerinitiative erklärt Isselhard mit der gemeinsamen Ablehnung der Windräder nahe Ruppertsberg. Eine Befangenheit sei vorab geprüft worden.

Mit Blick auf die Forderung der WGR nach Aufhebung des Beschlusses habe die CDU zugesagt, die Verwaltung um eine schriftliche juristische Prüfung zu bitten. Falls sich bestätige, dass der Beschluss aus rechtlichen Gründen nicht hätte gefasst werden dürfen, werde man ihn „natürlich wieder aufheben“. Eine schriftliche Rückmeldung stehe noch aus.