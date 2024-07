Die Jakobuskerwe lockt von diesem Freitag bis Dienstag, 26. bis 30 Juli, nach Hambach. Was Besucher erwartet und warum das Fest traditionell im Namen des Apostels gefeiert wird.

Wann geht die Jakobuskerwe 2024 los?

Die Jakobuskerwe startet am Freitag um 18 auf dem Jakobusplatz mit einer Kirchweih mit Dekan Michael Paul und Eva Maria Wagner-Ehrhardt statt. Anschließend zieht der Kerweumzug, begleitet von der Kolpingskapelle Hambach, von der Jakobuskirche zum Rathausplatz. Die Kapelle eröffnet das fest dann offiziell um 19 Uhr au der alten Reitschule. Nach den Eröffnungsreden wird das Fass Freiwein, gespendet von der Ausschankstelle Martin Anton, von der Hambacher Weinprinzessin Jasmin angestochen. Die Schützengesellschaft Hambach gibt Salutschüsse ab und läutet somit fünf Tage voller Festlichkeiten ein, die erst dienstags um Mitternacht enden.

Welche Stände und Schausteller machen in diesem Jahr bei der Jakobuskerwe mit?

Für Spaß und Unterhaltung sorgen ein Glücksrad, das Angelparadies, Pfeilwerfen, Ballwerfen, Schießsport, Autoscooter und ein Etagen- sowie ein Kettenkarussell. Für einen Bummel bieten sich der Schmuckstand, der Kleiderverkauf und ein Stand für medizinische und kosmetische Produkte an. Fürs leibliche Wohl ist mit Flammkuchen, Dampfnudeln, Crêperie, Süßigkeiten, Kartoffellocken, Schokofrüchten sowie einem Imbiss- und einem Cocktailstand gesorgt.

Wer schenkt aus?

Über das Fest verteilt gibt es folgende Ausschankstellen: Landjugend Hambach, Familie Göller, Weingut Kruppenbacher, Trachtengruppe, Familie Martin Anton, Weingut Johann Müller, Weingut Hans Abel, Schorlefreunde Hambach, Förderverein Die Hambacher, Fuxbau, Fassdaube, Theater in der Kurve, Schorleros und das Weingut Disson.

Welche Sonderaktionen sind wann geplant?

Am Montag, 30. Juli, erwartet die Besucher von 16 bis 19 Uhr ein Familiennachmittag mit Vergünstigungen bei den Fahrgeschäften. Am Dienstag, 31. Juli, schenkt der Ortsbeirat Hambach um 22 Uhr auf den Rathausplatz Freiwein aus und verteilt Hausmacher Brot, gespendet von den Ausschankbetrieben rund um die Reitschule. Von 22 bis 23 Uhr gibt es bei den Fahrgeschäften zwei Fahrten zum Preis von einer.

Warum wird traditionell Jakobuskerwe in Hambach gefeiert?

Der Heilige Jakobus war einer der zwölf Aposteln Jesu. Sein Grab im nordspanischen Santiago de Compostela ist seit mehr als 1000 Jahren Ziel für Pilger. Der Jakobsweg führt auch an der St. Jakobus Kirche in Hambach vorbei. Sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten ist der 25. Juli der Gedenktag Jakobus’.