Zum Geburtstag ihres Vaters bauen zwei Söhne eine Sitzgruppe im Weinberg – ein beliebter Rastplatz für Wanderer. Jetzt soll alles wieder abgerissen werden.

Eine gut gemeinte Idee, die bei Spaziergängern und Wanderern auf viel Zustimmung stößt, hat einer Deidesheimer Grundstückseigentümerin und ihren beiden Söhnen nun erheblichen Ärger mit den Behörden eingebracht. Auf dem Weinbergsgrundstück ihrer Mutter in der Lage „Im Paradiesgarten“ hatten die beiden Männer zur Freude ihres Vaters eine kleine Sitzgruppe errichtet, aus Materialien, die eng mit dem Weinbau verbunden sind. Die Tischplatte besteht aus dem Boden eines alten Weinfasses, die Sitzflächen aus Fassdauben. Daneben schichteten sie Sandsteine zu einer kleinen Trockenmauer auf, die als Rückzugsort für Insekten und andere Kleintiere dienen soll. Für viele Einheimische und Wanderer ist der Platz inzwischen ein beliebter Rastpunkt mit weitem Blick über die Weinlandschaft.

Auch vom Feldhüter der Stadt Deidesheim blieb die Anlage nicht unentdeckt. Ohne die Eigentümer zunächst anzusprechen, informierte er die Kreisverwaltung Bad Dürkheim über die Sitzgruppe. Dort wurde die Untere Naturschutzbehörde tätig. Wie die Pressestelle der Verbandsgemeinde mitteilt, sei im Rahmen der Feldhuttätigkeit ein Eingriff auf einem Grundstück im Natur- und Vogelschutzgebiet „Haardtrand – Am Bechsteinkopf“ festgestellt worden. Eine formale Anzeige habe es nicht gegeben, sondern lediglich einen Hinweis an die zuständige Behörde.

Lage im Naturschutzgebiet

Der Hintergrund: Das betroffene Grundstück liegt innerhalb eines Naturschutzgebiets, das bereits 1992 per Rechtsverordnung ausgewiesen wurde. Nach dieser Verordnung ist es grundsätzlich verboten, im Schutzgebiet bauliche Anlagen zu errichten – auch dann, wenn sie keiner Baugenehmigung bedürfen. Nach Auffassung der Kreisverwaltung fällt auch die errichtete Sitzgruppe unter diese Regelung. Mit Bescheid vom 17. Februar ordnete die Kreisverwaltung deshalb an, die Anlage bis spätestens 29. März vollständig zu entfernen. Gleichzeitig wurde die sofortige Vollziehung angeordnet. Das bedeutet, dass der fristgerecht eingelegte Widerspruch der Eigentümerin keine aufschiebende Wirkung hat.

Zur Begründung verweist die Behörde auf die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz. Demnach gilt als „bauliche Anlage“ jede mit dem Boden verbundene Konstruktion aus Bauprodukten. Eine solche Verbindung liege auch dann vor, wenn eine Anlage lediglich durch ihr eigenes Gewicht auf dem Boden ruhe oder überwiegend ortsfest genutzt werde. Aus Sicht der Kreisverwaltung erfüllt die Sitzgruppe damit eindeutig die Voraussetzungen einer baulichen Anlage und ist im Naturschutzgebiet unzulässig.

„Das ist ein Unding“

Bei der betroffenen Familie stößt diese Entscheidung auf großes Unverständnis. Die beiden Söhne berichten, sie hätten mehrfach versucht, mit den zuständigen Mitarbeitern der Kreisverwaltung ins Gespräch zu kommen – bislang ohne Erfolg. „Für uns ist es ein Unding, dass sich niemand die Anlage vor Ort angesehen oder mit uns gesprochen hat“, sagt einer der beiden. Man sei jederzeit bereit gewesen, Anpassungen vorzunehmen.

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte die Eigentümerin der Behörde in einem ausführlichen Schreiben die Hintergründe erläutert. Die Sitzecke diene ebenso ihrem Mann, der sich aktuell ehrenamtlich als Feldschütz im Weinbau und damit auch in dieser Lage engagiere. Zudem betont die Familie, dass bei der Gestaltung des Platzes kaum Eingriffe in die Natur erfolgt seien. Fremdes Erdmaterial sei nicht eingebracht worden. Das Gelände sei lediglich mit Erde modelliert worden, die über Jahre durch Erosion aus dem oberen Teil des Weinbergs in den unteren Bereich gespült worden sei.

Auch weitere Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung seien geplant gewesen. Rund um die Sitzgruppe sollten Sträucher und Obstbäume gepflanzt werden. In anderen Weinbergen habe die Familie bereits gezielt Bäume gesetzt, um die Monokultur des Weinbaus aufzulockern und zusätzliche Lebensräume zu schaffen. Die angelegte Trockenmauer könne zudem künftig Insekten und Eidechsen als Lebensraum dienen.

Beitrag zum Naturschutz

Besonders irritiert zeigt sich die Familie darüber, dass sich im gleichen Gebiet und entlang des Wanderwegs mehrere Sitz- und Rastplätze befinden, die sich kaum von ihrer Anlage unterscheiden. Eine entsprechende Übersicht habe einer der Söhne der Behörde übergeben, um dies überprüfen zu lassen. Eine Reaktion darauf sei bislang ausgeblieben.

In ihrem Widerspruch gegen die Verfügung, der auch der RHEINPFALZ vorliegt, macht die Eigentümerin deutlich, dass sie sich benachteiligt fühlt. Durch die Umgestaltung habe das Grundstück sogar an Wert für den Naturschutz gewonnen, schreibt sie. Viele Menschen legten dort eine kurze Rast ein und bekämen einen besonderen Blick auf die Landschaft. „Diese Menschen lernen, unsere Kulturlandschaft so zu schätzen und zu erhalten“, heißt es in dem Schreiben. Gleichzeitig kritisiert sie den Umgang der Behörden mit den Winzern. „Es ist eine Schande, wie wir als Winzerinnen und Winzer, die den größten Anteil an der Pflege unserer Kulturlandschaft tragen, behandelt werden.“

Empörung in sozialen Medien

Auch der ältere der beiden Söhne betont, dass die Sitzgruppe nicht nur der Familie diene. „Sie steht allen offen, auch wenn sie auf unserem Grundstück steht.“ Nachdem der Fall öffentlich wurde, sorgt er inzwischen auch in den sozialen Medien für Diskussionen. Viele Nutzer äußern dort Verständnis für die Familie und kritisieren die Entscheidung der Behörde.

Aus Sicht der Kreisverwaltung besteht jedoch kein rechtlicher Spielraum. Wie eine Sprecherin auf Anfrage erklärt, sehe die geltende Rechtsverordnung keine Möglichkeit vor, für das Vorhaben eine Ausnahme zuzulassen. Zwar sei grundsätzlich die Obere Naturschutzbehörde bei der SGD Süd dafür zuständig, Ausnahmen von Verboten in Naturschutzgebieten zu prüfen. Diese sei im Vorfeld beteiligt worden und habe die Sitzgruppe ebenfalls als unzulässig eingestuft. Auch eine Ausnahmegenehmigung komme daher nicht in Betracht. „Eine andere Entscheidung war rechtlich nicht möglich“, so die Sprecherin der Kreisverwaltung.