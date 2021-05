Die Impfaktion eines Urologen in Speyer am Sonntag ist landesweit auf große Resonanz gestoßen. Ob so etwas auch in Neustadt möglich ist? Wie immer beim Thema Corona hat alles seine zwei Seiten – leider.

Rund 1500 Menschen von überall her wurden am Sonntag in Speyer erstmals gegen das Coronavirus geimpft. Mit Astrazeneca, von niedergelassenen Ärzten und auf einem Parkplatz. Die Aktion wurde vielfach gelobt, stieß aber auch einigen Neustadtern bitter auf. Vorneweg jenen, die seit Wochen über das Landesterminsystem für den Piks im Impfzentrum registriert sind, außer einer Nummer aber noch nichts haben. Ebenso wenig kamen sie bislang über die eigene Warteliste des Impfzentrums für über 60-jährige Astrazeneca-Willige zum Zug. Rund 500 Namen sind dort aufgeführt. Unter 60-Jährige fehlen, weil nur den niedergelassenen Ärzten die Astra-Spritze für Jüngere erlaubt ist.

Die Verteilung

Derzeit wird auch in Neustadt zweigleisig geimpft. Zum einen durch niedergelassene Ärzte, die den Impfstoff über die Apotheken bestellen. Zuvor werden die Apotheken über ihren Landesverband informiert, was an Dosen zu haben ist. Wie Ärzte berichten, ist die tatsächlich gelieferte Menge aber meist etwas geringer. Daneben gibt es das Impfzentrum, eines von 33 landesweit. Dieses erhält seinen Impfstoff über das Land, das zudem die mobilen Teams bestückt. Auch hier gibt es oft weniger. Laut Stadt stehen Neustadt pro Woche 2950 Impfdosen zu, aber nur 2345 beziehungsweise 2370 seien für diese und nächste Woche geliefert worden – darunter insgesamt nur 163 Dosen Astrazeneca. Das Land bekommt den Impfstoff wiederum vom Bund zugeteilt. Noch gilt bei den Impfwilligen eine festgelegte Reihenfolge, am 7. Juni soll die Priorisierung laut Bund aber enden.

Aktuelle Impfzahlen

Laut Stadtverwaltung wurden im Impfzentrum bislang 38.888 Spritzen gesetzt, darunter 14.750 Zweitimpfungen. Haus- und Fachärzte in Neustadt haben bislang 4039-mal geimpft, wie aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) hervorgeht, davon sind 442 Zweitimpfungen. In Neustadt impfen laut KV 24 Haus- und fünf Fachärzte. Bei den Hausärzten ist das ein Anteil von 92 Prozent.

Was für Ärger sorgt

Dass die Landesimpfzentren zu gering ausgelastet seien, also wegen der schleppenden Lieferung auf Sparflamme laufen müssten, kritisiert Oberbürgermeister Marc Weigel und spricht von einem Fehler im System. Das sei dann besonders schwierig, wenn gleichzeitig durch Aktionen wie in Speyer der Eindruck entstehe, dass niedergelassene Ärzte Astrazeneca in unbegrenzter Menge bestellen könnten.

Was der Praktiker sagt

Um das vom OB skizzierte Problem weiß auch Klaus Langer. Der promovierte Mediziner gehört zum Team des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Urologie in Neustadt und ist zudem im Impfzentrum aktiv. Im MVZ wird derzeit 50- bis 60-mal pro Woche gegen Corona geimpft, auch es bekommt laut Langer meist weniger Dosen geliefert als bestellt. Im Gegensatz zum Landesterminsystem könnten die Praxisärzte wegen des direkten Kontakts zu ihren Patienten aber schneller reagieren. Das Impfen sei „ein großer logistischer Aufwand“, den er und das Team aber gerne auf sich nähmen, sagt der Mediziner. Denn allein entscheidend sei: „Wir müssen raus aus der Pandemie.“ In Neustadt aber gebe es sogar zu wenig Impfstoff, um wenigstens die interne Liste abzuarbeiten. Zusätzlich ärgerlich sei es, dass daher das Impfzentrum fast leer stünde. „Dass die Leute da sauer sind, ist klar.“

Drive-Thru auch in Neustadt?

Oberbürgermeister Weigel hat sich sowohl bei seiner Speyerer Amtskollegin Stefanie Seiler als auch bei dem Urologen Gerald Haupt, der die ärztliche Federführung bei der „Drive-Thru“-Impfaktion hatte, informiert. Sein bisheriges Resümee: Die Stadt will bei Ärzten nachfragen, ob sie eine Chance für eine solch konzertierte Impfaktion in Neustadt sehen. Sprich: Praxisärzte würden versuchen, so viel Astrazeneca wie möglich zu ordern und auf einen Schlag zu verimpfen. Wobei sie nicht auf einen Parkplatz, sondern auf das Impfzentrum zurückgreifen könnten. Würde das klappen, soll laut OB vor allem die interne Warteliste abgearbeitet werden. Würde sich Langer daran beteiligen? Ja, sagt der Urologe, vorausgesetzt, es wäre tatsächlich genügend Impfstoff da, und die Ärzte könnten mit ihrer eigenen Logistik im Impfzentrum die Spritze setzen. Vor der Aktion seines Speyerer Kollegen hat er Respekt: „Ich ziehe den Hut vor ihm, wie auch immer er an den vielen Impfstoff gekommen ist.“

Kommentar: Zu Recht sauer

Impfzentrum kontra Praxisärzte: Der Anschein eines solchen Szenarios wird erweckt, wenn in einer showreifen Aktion wie am Sonntag in Speyer plötzlich viele Menschen zur langersehnten Corona-Impfung kommen. Dabei haben alle Verantwortlichen dasselbe Ziel: Impfen auf Teufel komm’ raus.

Aber auch wenn die Speyerer Aktion auf den ersten Blick suggeriert, dass es genug Impfstoff gibt: Tatsächlich ist es noch immer zu wenig. Und nicht immer ist klar, wie er eigentlich verteilt wird. Hinzu kommt die noch notwendige Priorisierung. Deshalb warten viele schon seit Wochen auf einen Termin im Impfzentrum und sind natürlich verärgert. Etliche haben sich zudem über Praxisärzte abgesichert, kommen deshalb vielleicht etwas schneller zum Zug.

Für das mit viel Aufwand eingerichtete Impfzentrum bleibt zu hoffen, dass es nach dem Ende der Priorisierung nicht nur vom Land mit Terminen bespielt wird. Neustadt sollte auch selbst terminieren dürfen. Das könnte helfen.