Zum ersten Mal gab es in Neustadt einen Tag der Handschrift. Im Mehrgenerationenhaus ließ sich beobachten, welche Bedeutung das Schreiben hat – und welche Gefühle dabei geweckt werden.

Weil ihr das Schreiben von Hand so wichtig ist, initiierte Piyale Kilic-Wendel im Mehrgenerationenhaus (MGH) den ersten Neustadter Tag der Handschrift. Am Dienstag war es soweit. Denn an dem Tag gibt