Für das Herbstsemester hat die Volkshochschule Neustadt „Sprühende Kreativität – Kultur lebt!“ als Schwerpunktthema ausgewählt. Innerhalb der im Programmspektrum üblichen Dossiers werden Workshops, Vorträge, Filme und Mitmachaktionen angeboten, die die Teilnehmer aller Altersklassen auf unterschiedlichen Wegen und an verschiedenen Orten Kultur und Kreativität erfahren lassen.

Nach der Auftaktveranstaltung am Freitag wird im Roxy-Kino am Dienstag, 13. September, der Film „Enkel für Anfänger gezeigt“. Die Villa Böhm öffnet am Donnerstag, 29. September, das „Offene Atelier“, in dem Teilnehmer Künstler aus vier Nationen begegnen können. Am Samstag, 8. Oktober, kann man die Technik des Spraypaintings erlernen oder seine Fähigkeit zum Improvisationstheater in englischer Sprache trainieren. Ebenfalls am 8. Oktober beginnt ein Songwriting-Workshop, in dem die Teilnehmer ihre eigenen Songs schreiben.

Der Träger des Deutschen Sachbuchpreises wird am Donnerstag, 13. Oktober, einen Online-Vortrag halten. Ebenfalls als Online-Angebot wird an den Samstagen, 5. November und 3. Dezember, in einem Workshop die Technik des Bluesharp-Mundharmonika Spielens vermittelt, welche häufig im Blues, Pop, Rock, Country und in der Volksmusik zu hören ist. „Death in Wonderland“ heißt es am Donnerstag, 17. November. Dahinter verbirgt sich eine geheimnisvolle Tea Party zum Mitraten in englischer Sprache.

Am Wochenende vom 18. und 19. November kann man das Handlettering erlernen. Wer kreative Geschenke zu Weihnachten selbst nähen möchte, erhält an ab dem 19. November an drei Samstagen Tipps und Anleitungen. Eine interkulinarische Reise führt am Mittwoch, 23. November, online durch die Region.

Weitere Infos zum VHS-Programm und den Angeboten gibt es unter www.vhs-nw.de.