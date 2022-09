„Papplic Monument“ – mit diesem scherzhaften englisch-deutschen Wortspiel präsentieren dieser Tage Auszubildende des Berufszweigs „Packmitteltechnologe/in“ der Berufsbildenden Schule Neustadt an wechselnden Orten in der Stadt ihre aus Pappe und Kunststoff gefertigten Modelle des Hambacher Schlosses.

Dafür hatten sie in den Praxisphasen ihrer Ausbildung ein Jahr Zeit. Heraus kamen sieben Modelle, die in 120 Arbeitsstunden gefertigt wurden und in dieser und der kommenden Woche bis auf eines, das mit 2 mal 3 Metern schlicht zu groß ist, im Schaufenster des leerstehenden Ladengeschäfts Hauptstraße 30 (links von der Bäckerei Görtz) zu sehen sind. Von 26. September bis 9. Oktober wandern sie dann ins Büro des Citymanagements in der Hauptstraße 74 (links neben dem Kriegerdenkmal). Danach folgen bis 13. November im Zwei-Wochen-Rhythmus die Standorte Klemmhof und Mehrgenerationenhaus in der Von-Hartmann-Straße. Das oben gezeigte Modell stammt von Hend Gharib-Hassan. Die 35-Jährige absolviert ihre Ausbildung bei der MM Graphia GmbH in Trier, was zugleich belegt, wie groß der Einzugsbereich der BBS ist. Die Azubis, die aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommen, übernachten während ihres jeweils zweiwöchigen Blockunterrichts übrigens zumeist in der Neustadter Jugendherberge.