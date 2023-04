Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer nachdenklich stimmenden Schubertiade ging das Hambacher Musikfest am Freitagabend in der Jakobuskirche in die vierte Runde. In wechselnden Besetzungen präsentierten das Mandelring Quartett und seine Gäste vor allem die düstere Seite im Werk von Franz Schubert.

Der Tod als Freund? „Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! Bin Freund und komme nicht zu strafen“, heißt es in Schuberts Lied „Der Tod und das Mädchen“. Unvergessen