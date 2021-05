Mit dem Aufruf „Helfen Sie den Künstlern in der Krise und spenden Sie Ihre Eintrittsgelder“ begleitet der Verein „Förderkreis Hambacher Musikfest“ die coronabedingte Absage des eigentlich für den 10. bis 14. Juni vorgesehenen Musikfestivals, das unbestreitbar zu den absoluten Höhepunkten im Neustadter Kulturkalender gehört.

Diese Strategie sei keine Erfindung des Vereins, wie Mitglied Jörg Sebastian Schmidt betont, sondern mache momentan in ganz Deutschland Schule, wie man auch in unmittelbarer Umgebung, so zum Beispiel bei den „Schwetzinger Festspielen“ und dem „Heidelberger Frühling“, beobachten könne. Beim „Hambacher Musikfest“, dessen Publikum sich traditionell als große Familie versteht, die auch in Krisenzeiten zusammenhält und dem „Mandelring Quartett“ und seinen Gastkünstlern seine Solidarität beweist, ist diese Vorgehensweise überraschend gut aufgegangen: „Noch bevor der Appell an die Konzertkartenbesitzer herausging, signalisierten nicht wenige Musikfreunde ganz spontan ihre Bereitschaft, auf eine Rückgabe ihrer Eintrittsgelder zu verzichten“, freut sich Schmidt. „Aber natürlich war die Enttäuschung über die Absage sehr groß. Viele kommen ja über Fronleichnam von weit außerhalb und verbinden das Festival mit einem Kultur- und Genussurlaub an der Weinstraße“, so Schmidt weiter, der in diesem Zusammenhang auch auf die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den heimischen Tourismus verweist, angefangen mit den stornierten Übernachtungsquartieren und den Verlusten bei Winzern und in der Gastronomie.

Frühlingshaftes Festival-Feeling im Herbst? Das wäre undenkbar

„Die Entscheidung, das Festival komplett abzusagen und nicht um ein paar Monate zu verschieben, fiel uns nicht leicht, war aber unvermeidbar“, betont Schmidt: „Elf Künstler mit jeweils annähernd gleich vielen Auftritten zeitlich unter einen Hut zu bekommen, ist sehr problematisch – und der Herbst ist für die Konzeption unseres Festivals einfach zu kalt.“ Die tröstliche Nachricht: Den Veranstaltern ist es immerhin gelungen, die Konzertreihe komplett ins nächste Jahr zu verschieben, genauer gesagt in den Zeitraum vom 2. bis 6. Juni 2021: mit den exakt gleichen Künstlern und dem gleichen Programm – alle Musiker hätten bereits zugesagt, versichert Schmidt.

Gleiches gilt auch für das für den 18. April geplante Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen der Neustadter Klassik-Reihe des „Mandelring Quartetts“ im Saalbau, zu dem Sebastian, Nanette und Bernhard Schmidt mit ihrem Bratscher Andreas Willwohl keine Geringere als Marie-Pierre Langlamet, ihres Zeichens Soloharfenistin der Berliner Philharmoniker, eingeladen hatten. Es soll nun genau ein Jahr später als zusätzliches fünftes Konzert der Saison an die gewöhnlich vierteilige Kammermusik-Reihe angehängt werden.

Die Künstler, die nicht auftreten können, lässt man nicht im Regen stehen

Aufgrund der Großzügigkeit des „Hambacher Musikfest“-Publikums konnten die Veranstalter den Künstlern in diesem Jahr trotz des Totalausfalls zwei Drittel ihrer Gage auszahlen. „Für viele Musiker ist das Konzertieren die einzige Einnahmequelle – das Konzertverbot trifft diese Branche besonders hart“, weiß Schmidt aus vielen Gesprächen mit befreundeten Musikern. Dies betrifft natürlich auch die Mitglieder des „Mandelring Quartetts“ selbst, die bis auf weiteres auf ihre geplanten Konzerte und Tourneen verzichten müssen. Zu den großen Konzerthighlights 2020 zählte unter anderem die kurz vor dem „Hambacher Musikfest“ vorgesehene Gesamtaufführung der 13 Streichquartette von Schostakowitsch in Berlin. „Die öffentliche ,Generalprobe’ dafür wollten wir bei uns auf der Haardt durchführen und die Musikfreunde dabei mit einer russischen Suppe verwöhnen. Das fällt jetzt leider alles flach“, bedauert Schmidt.