Die 40. Auflage des Haardter Blätt’l ist 83 Seiten dick, die mit verschiedenen Anekdoten, Lebenswegen und Geschehnissen rund ums Dorfleben gefüllt sind.

Die 40. Ausgabe der Zeitschrift für Kultur und Heimatpflege umfasst 83 Seiten, die ehrenamtlich vom Redaktionsteam zusammengestellt wurden. Verantwortlich fürs Haardter Blätt’l sind Rudi Blumenröder, Antje Louis, Rainer Nosbüsch, Rolf Strobel, Anja Fischer-Magin und Ina Schläger. Finanziert wird das Haardter Blätt’l durch Anzeigenkunden und Spenden, weshalb der Vorsitzende der Fördergemeinschaft Haardt, Joachim Becker, zu weiteren Spenden aufruft, damit man das Angebot aufrecht erhalten könne. Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck beschreibt die Zeitschrift als „Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“. Auszüge aus der Chronik der Haardt in verschiedenen Jahrhunderten und direkte Vergleiche von Orten, die dargestellt würden, wie sie früher waren und wie sie heute aussehen, ermöglichten einen Einblick in die Geschichte des Weindorfs. Porträts engagierter Bürger, Gemeindeveranstaltungen und verschiedene Anekdoten bildeten einen „bunten Blumenstrauß an Themen“, schreibt Redakteur Rainer Nosbüsch in seinem Vorwort.

An interessanten Menschen fehlt es der Haardt nicht. So berichtet das Blätt’l von Lilo Helfferich und ihrem preisgekrönten Garten. Die ehemalige Weinprinzessin Clara Beyer schreibt über ihren Freiwilligendienst in Costa Rica, und die zahlreichen Winzer der Haardt kommen in der aktuellen Ausgabe auch nicht zu kurz. Einige Artikel thematisieren Ereignisse und Feste, wie das Sommerfest der Fördergemeinschaft, die Haardter Weinnacht und die Aktion „Wir packen an“, bei der Freiwillige den Ort von Müll befreien und dieses Jahr auch umfangreichere Projekte realisierten. Ein Gespräch mit Ruth Heller, die mit 100 Jahren immer noch ihrer Leidenschaft für das Malen nachgeht und ein Bericht über Haardter Rettungshunde Toni und Kalle sind in der Zeitschrift ebenfalls zu finden.