Das für August mit neuem Konzept geplante Neustadter Künstlersymposium wird laut Mitteilung der Kulturabteilung wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die „Art-X-Change“ betitelte Veranstaltung hätte die Villa Böhm und ihren Park von 14. August zehn Tage lang in ein Kulturzentrum im Zeichen von Freundschaft und Völkerverständigung verwandeln sollen.

Anders als bei den vier Vorläufern 2008, 2011, 2014 und 2017 waren diesmal unter dem Motto „Freundschaft leben“ ausschließlich Künstler aus den Neustadter Partnerstädten eingeladen – je zwei aus Mâcon, Lincoln, Wernigerode, Mersin, Quanzhou und dem neuesten Zuwachs Echt-Susteren in den Niederlanden sowie aus dem amerikanischen Manchester, mit dem zwar keine Städte-, aber eine Schulpartnerschaft besteht. Geplant war auch, alle Gäste gemeinsam unterzubringen, um den kreativen Austausch zu fördern – kein gangbares Konzept in Zeiten einer Virus-Epidemie. Vorgesehen waren außerdem flankierende Open-Air-Konzerte, Summerdance für die junge Generation, Werkstattgespräche, ein Familientag sowie ein Partnerstadt-Filmfestival in Kooperation mit dem Roxy-Kino.

Man hege die Hoffnung, das Freundschaftsfestival im nächsten Jahr nachholen zu können und werde sicher auch in Zukunft von den Kontakten profitieren, die im Lauf der einjährigen Vorbereitung geknüpft wurden, so die Mitteilung weiter.