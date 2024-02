Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Linus Valnion von der TSG Deidesheim stürmt bei den süddeutschen Meisterschaften in der Halle in München über 200 Meter souverän zum Titel in der Altersklasse U18. Er erfüllt gleichzeitig die DM-Norm für die U20. Ob er auch bei den „Deutschen“ startet, ist aber offen.

