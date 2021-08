„Was sind denn das für komische Mirabellen? Die haben ja gar keine roten Sonnenflecken so wie die von unserem Baum im Bibergarten?“, fragt meine kleine Schwester Nessy. Mit Opa Nörgel wandern wir – also Nils und Nessy – durch den Neustadter Ordenswald. Schon am Straßenrand der Branchweilerhofstraße sind uns diese reingelben Früchte aufgefallen. „Nun, bei den mysteriösen Mirabellen handelt es sich um Myrobalanen“, sagt Opa und lächelt. „Myro – was?“, ruft Nessy. „Myrobalanen“, wiederholt Opa langsam. „Auf Deutsch Kirschpflaumen. Das ist jetzt keine Kreuzung aus Kirsche und Pflaume, sondern eine eigene Art. Da schaut mal.“ Opa weist uns auf einen großen Strauch am Wegrand hin. „Das ist jetzt eine Myrobalane mit roten – und da vorne eine mit violetten Früchten.“

„Kann man die essen?“, will Nessy sofort wissen. „Ja“, antwortet Opa. „Giftig sind sie nicht. Die gelben sind meist etwas trocken, die roten dafür oft sehr saftig.“ Doch Nessy meint nach dem Probieren: „Na, vom Geschmack her sind sie nicht so der Hit. Am ehesten schmecken mir noch die violetten.“ „Myrobalanen sind halt keine edel gewürzten Mirabellen“, erklärt Opa und ergänzt: „Mirabellen sind kleiner, aber feiner.“ Da fängt Nessy an zu lachen und sagt: „Klein, aber fein. So wie ich.“