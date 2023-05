Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona und keine Konzerte – mal nicht zu reden vom wirtschaftlichen Desaster, wohin da mit dem künstlerischen Impetus, der fordert, drängt, sich äußern will? Also bewegt man sich zuweilen hin zu neuen Ufern – so wie der Geiger Andrei Rosianu und seine Kolleginnen Susanne und Stephanie Phieler vom Mannheimer Nationaltheater-Orchester, die neuerdings als „Rosianu-Trio“ firmieren und am Sonntagabend dem Publikum in der Haßlocher Christuskirche eine bravouröse Kostprobe ihrer noch jungen Ensemble-Existenz bescherten.

Das Streichtrio, noch dazu in der ungewöhnlichen Besetzung mit zwei Geigen und einer Bratsche – da ist die Literatur längst nicht so üppig bestückt